Prix littéraire – Grand favori, Hervé Le Tellier remporte le Goncourt «L’anomalie» est couronné par l’Académie, tandis que le Prix Renaudot va à Marie-Hélène Lafon pour «Histoire du fils». Rocco Zacheo

L’écrivain parisien Hervé Le Tellier, 63 ans, lauréat du Prix Goncourt. JOEL SAGET/AFP

On n’écrit pas l’histoire avec des «si». Mais on peut bâtir des romans avec ces deux lettres qui nous ouvrent au monde du conditionnel et de l’hypothétique, et finir par gagner, avec ce dispositif, le prix littéraire le plus prestigieux de France. Hervé Le Tellier pourra se targuer d’y être parvenu, lui qui a remporté le Prix Goncourt 2020 avec «L’anomalie», publié chez Gallimard. Placé dans le tableau des derniers quatre finalistes, aux côtés de Djaïli Amadou Amal, de Camille de Toledo et de Maël Renouard, le lauréat l’a emporté contre ce dernier précisément – en liste avec «L’historiographe du royaume», Grasset – par huit voix contre deux.

Le verdict ne surprendra personne tant il est conforme aux pronostics. L’auteur parisien, 63 ans, était aussi dans le dernier carré du Prix Renaudot et du Médicis, et son roman connaissait déjà un notable succès de librairie. Le mérite à sa construction fictionnelle qui mélange avec humour et un sens consommé du suspense plusieurs registres littéraires et qui repose l’essentiel de sa charpente sur une série d’hypothèses puissantes. Ce territoire de l’imagination, truffé de «si», concerne principalement un avion et ses 243 passagers en vol pour les États-Unis. Et si de terribles turbulences allaient bouleverser leur vécu? Si des phénomènes relevant du paranormal, de la science-fiction, devaient se produire soudainement? Et si… et si… Cette recette des possibles, déployée avec maestria, tient en haleine le lecteur et fait de «L’anomalie» un parfait page turner.

La saison des prix touche ainsi à son zénith, dans des conditions passablement perturbées par la pandémie. Le jury s’est en effet réuni et a délibéré à distance, par écran interposé. Il a ensuite conditionné la communication du verdict à la réouverture des librairies en France, chose faite depuis le week-end passé. Enfin, l’annonce du lauréat n’a pas pu se faire entre les murs du restaurant Drouant, lieu où l’émotion de l’élu se mélange à la traditionnelle cohue de journalistes et de professionnels du monde de l’édition. Le virus a imposé à la place une annonce par Zoom.

Relevons enfin que l’autre prix de la journée, le Renaudot, a été décerné à Marie-Hélène Lafon pour son roman «Histoire du fils», paru chez Buchet-Chastel, tandis que dans la catégorie essai, la Québécoise Dominique Fortier a été couronnée pour «Les villes de papier», chez Grasset.