Médias dans l’Est vaudois – Grand imprimeur, «vrai patron de presse», Jean-Paul Corbaz est décédé Visionnaire, très exigeant et hautement intègre, l’imprimeur montreusien a fait fructifier l’entreprise familiale et créé plusieurs médias. Christophe Boillat

Jean-Paul Corbaz, qui s’est éteint la semaine dernière, fut un grand capitaine d’industrie et une figure montreusienne plusieurs décennies durant. Chantal Dervey – Archives

Grande figure montreusienne, directeur des anciennes imprimeries du même nom, Jean-Paul Corbaz s’est éteint paisiblement la semaine dernière dans sa 87e année. La cérémonie d’adieu s’est déroulée dans la stricte intimité mardi au temple Saint-Vincent à Montreux.

«J’ai fait toute ma carrière à ses côtés, pour finir responsable de toute la composition de l’imprimerie et des journaux, dit Gilbert Talon. Jean-Paul, grand imprimeur et vrai patron de presse, était un visionnaire. Il savait anticiper avec justesse. Exigeant, il était juste, intègre, et toujours très reconnaissant.»