Récompense culturelle – Grand Prix de design pour Etienne Delessert et Chantal Prod’Hom Deux personnalités culturelles vaudoises ont reçu le Grand Prix suisse de design, décerné par l’Office fédéral de la culture. Ils recevront le prix le 13 juin à Bâle.

Chantal Prod'Hom, pose ici au mudac lors d'une conférence de presse avant l'inauguration du quartier des arts, sur le site de Plateforme 10 le mardi 14 juin 2022 a Lausanne. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Deux Lausannois se voient décerner cette année le Grand Prix suisse de design 2023 par l’Office fédéral de la culture: l’illustrateur Etienne Delessert et l’historienne de l’art Chantal Prod’Hom. La conceptrice de produits Eleonore Peduzzi Riva complète ce duo.

Si les Romands se souviennent de leur enfance, la plupart d’entre eux auront eu entre leurs mains un album illustré par Etienne Délessert où rôdait par exemple un crocodile et suivi les histoires de Yok-Yok à la télévision. Le graphiste de 82 ans, qui a quitté Lausanne pour rejoindre le Connecticut il y a près de 40 ans, est l’un de ceux qui auront habité l’imaginaire des enfants de cette région.

Étienne Delessert, né à Lausanne en 1941, s’est fait connaître à Paris et à New York d’abord dans la publicité, les affiches, puis dans l’illustration, les films d’animation et la peinture. admin.ch/Robert F. Haiko

«Depuis 60 ans, Etienne Delessert, avec ses univers charismatiques et son dessin singulier, n’a pas seulement grandement contribué au renouveau du livre de jeunesse, il s’est également, tout au long de sa carrière, investi de manière remarquable dans le soutien au domaine de l’illustration et de la publication dans son travail d’éditeur et de producteur», écrit la commission fédérale de design dans un communiqué mercredi.

Graphiste de formation, Etienne Delessert s’est fait connaître à Paris et à New York d’abord dans la publicité, les affiches, puis dans l’illustration, les films d’animation et la peinture.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.