Projets en vue – Grand ravalement de façade en vue à Échandens La Municipalité de la commune de 2800 habitants prévoit un nouveau complexe scolaire à 28 millions de francs, ainsi que la métamorphose du cœur du village. Raphaël Cand

L’un des projet s de grande ampleur annoncé par les autorités est le réaménagement du centre du village . Alexandre Grieu

Les autorités d’Échandens ne vont pas chômer ces prochaines années. Le syndic Jerome De Benedictis a dévoilé lors de la dernière séance du Conseil communal les projets majeurs qui vont occuper la législature. Et ils sont ambitieux.

À commencer par la construction d’une nouvelle école avec piscine, salle de gymnastique double et unité d’accueil pour écolier (UAPE). Un complexe devisé aujourd’hui à 28 millions de francs.

«On a les moyens de créer un lieu de vie convivial et social pour Échandens.» Jerome De Benedictis, syndic

«Nous avons l’occasion de donner à nos enfants un cadre d’éducation différent de ce qu’ils ont actuellement, avec notamment des classes plus modernes et lumineuses», a affirmé celui qui est aussi candidat au Conseil d’État.

Métamorphose espérée

Autre projet de grande ampleur: le réaménagement du centre du village, autour de la place du Saugey. «Ce gigantesque espace est un outil formidable pour une commune de notre taille, a déclaré Jerome De Benedictis.

Aujourd’hui, cet endroit est dédié en bonne partie au stationnement en surface. On a les moyens de créer un lieu de vie convivial et social pour Échandens.» Une dizaine de millions de francs est pour le moment prévue, et les réflexions ont débuté.

Jerome De Benedictis, syndic d’Échandens. Patrick Martin

Une «idée centrale» guidera les autorités tout au long de la législature: le développement durable. Élaboration d’un plan climat, forte implication de la population et incitations sont les maîtres-mots dans ce dossier pour lequel un investissement d’un demi-million de francs est imaginé sur les cinq prochaines années.

Infrastructures sportives

Le sport n’est par ailleurs pas en reste, puisqu’une remise à neuf des terrains de football et des vestiaires est au programme. «Ils sont aujourd’hui dans un triste état», a admis le chef de l’Exécutif. Le club-house du tennis ainsi que les courts pourraient également s’offrir un lifting.

Notons finalement les projets de rénovation de la Ferme du Château ou encore la réfection de plusieurs chemins comme faisant partie des ambitions.

