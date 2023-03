VOYAGES | 8 jours - du 1er au 8 septembre 2023 – Grand tour de Corse L’île de beauté révèle ses trésors.

La baie de Bonifacio DR

"Kallistê" : "la plus belle". Ainsi les Grecs, dès l’Antiquité, avaient baptisé la Corse au charme suprême. Car sur ce paradis terrestre semblaient s’être données rendez-vous toutes les merveilles du monde, baignées par un éclat de lumière et un rayon d’éternité. Des remparts de la citadelle à la féerie des calanques, entre bleu profond et collines sauvages, cette croisière prend le voyageur par le cœur et l’emmène à la découverte d’insoupçonnables trésors, au gré d’escales enchantées.

Dates: Du 1er au 8 septembre 2023 (8 jours/7 nuits) à bord du MS BELLE DES OCEANS (5 ancres)

Prix: Dès 2’995.- par personne tout inclus (excursions à Bonifacio et Calvi/Villages de Ballagne incluses)

MS BELLE DES OCEANS (5 ancres) DR

Au Programme

LES TEMPS FORTS:

Itinéraire inédit pour une découverte complète de la Corse, de son art de vivre et de ses produits du terroir

Soirée incluse dans une auberge traditionnelle au cœur de la Corse sauvage

Navigation d’exception au large du Golfe de Porto, patrimoine UNESCO



LES INCONTOURNABLES:

Les villes emblématiques de l’île : Ajaccio, Calvi, Bonifacio et Porto Vecchio

Le Cap Corse, des sites incontournables entre terre, mer et ciel

Les îles Lavezzi, un archipel idyllique entre plages de sable blanc et eau cristalline

Les villages de Balagne, le charme de l’arrière-pays Corse



LE COUP DE COEUR:

Les calanques de Piana, des paysages paradisiaques bouton avec le programme complet

Nice DR

Prix et prestations

Prix par personne en cabine double:

Dès CHF 2’995.-

Cabine individuelle : Fr. 4’405.-

Prix garantis dès 20 personnes

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: la croisière selon la catégorie de cabine choisie

les transferts autocar aller/retour de Suisse romande

la pension complète

les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales

les excursions mentionnées au programme

l'assistance de l'équipe d'animation à bord

l'assurance assistance/rapatriement

les taxes portuaires Le prix ne comprend pas: les boissons figurant sur les cartes spéciales

les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts

les excursions optionnelles

l'assurance annulation/bagages

les dépenses personnelles

1 / 5 Montemaggiore - Villages de Balagne DR

