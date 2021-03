Plan directeur – Grande étape pour l’urbanisme dans l’Ouest lausannois Un plan directeur intercommunal va être soumis aux Législatifs des huit communes du district. S’il est adopté, il s’agira d’une première vaudoise. Chloé Banerjee-Din

Un des axes du Plan directeur intercommunal est de désigner les espaces verts à préserver. Vanessa Cardoso

Ces prochaines semaines, les huit communes de l’Ouest lausannois vont soumettre un plan directeur intercommunal (PDi) au vote de leurs élus. Si le document est adopté, son entrée en vigueur signerait une première dans le canton.

Pour les communes, l’élaboration du PDi est le fruit d’un travail et d’une collaboration de longue haleine. Présenté pour la première fois en 2019, il constitue leur vision conjointe en matière d’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années et servira de base pour l’élaboration de plans communaux et projets d’infrastructures ou d’équipements.

Le document a été mis en consultation publique à deux reprises pour tenir compte des remarques de la population. Il pourrait entrer en vigueur dès l’automne 2021.