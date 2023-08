Grande interview – François Gremaud, l’éternel ébahi Acclamé de partout, l’homme de théâtre se revendique «idiot». Avant que La Bâtie ne déplie sa trilogie «Phèdre!» «Giselle…», «Carmen.», il nous explique comment il en est arrivé là. Katia Berger

Si l’auteur, metteur en scène, comédien et producteur François Gremaud cultive l’imbécillité heureuse, il n’a pour autant rien du béni-oui-oui. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis une dizaine d’années, son nom est sur toutes les lèvres. Sur les parvis des théâtres de Suisse, de France et de Navarre, on lui attribue, sinon l’invention, du moins la popularisation de la conférence-spectacle. On le célèbre comme un fertiliseur de talents hors pair. On loue chez lui une modestie proportionnelle à sa créativité. Et surtout, on lui reconnaît la faculté de transmettre intact au public cet étonnement qui lui tient lieu d’art poétique. Roi Midas de la scène, tout ce qu’il touche, François Gremaud le transforme en joie.