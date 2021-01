Lutte contre le Covid – Grande oubliée de la vaccination, l’Afrique appelle à l’aide Alors que le continent affronte une deuxième vague, des voix condamnent l’échec moral des pays riches. Patricia Huon, Johannesburg

Un hôpital de campagne dédié au traitement de patients atteints du Covid-19 devant l’hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria, le 11 janvier 2021 AFP

Si des millions d’Américains et de Chinois se sont déjà fait administrer leur dose, qu’Israël vise l’immunité collective à court terme, seuls trois pays du continent africain – les Seychelles, l’Égypte et l’île Maurice – ont, à ce jour, entamé une réelle campagne de vaccination.

«Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique et le prix va se payer en vies humaines.» Tedros Ghebreyesus, directeur de l’Organisation mondiale de la santé

«Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique et le prix va se payer en vies humaines […] dans les pays les plus pauvres », a mis en garde Tedros Ghebreyesus, directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le manque de financements, certaines législations et les exigences en matière de chaîne du froid ont ralenti le processus de distribution des vaccins contre le Covid-19. Mais c’est aussi la thésaurisation des précieux sérums par les pays riches qui est mise en cause.