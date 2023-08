Élections fédérales 2023 – Grande première, Les Libres se lancent à l’échelle nationale La fédération des forces politiques indépendantes du canton de Vaud vise un siège au Conseil national. Elle s’allie au Parti évangélique et au Centre (ex-PDC). Jérôme Cachin

Emmanuel Gétaz, président de la plateforme Les Libres (ici en 2016), pourrait bien être tête de liste pour le Conseil national, lors des élections fédérales du 22 octobre. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

Présente à l’échelon communal et cantonal, la plateforme Les Libres se lance dans la course électorale fédérale. C’est une première dans l’existence de cette structure, née à la fin des années 2000 pour fédérer des groupements politiques communaux indépendants. La présence d’une liste Les Libres dans les élections fédérales 2023 a été dévoilée le 1er août, en même temps que son apparentement avec les listes du parti Le Centre (ex-PDC) et du Parti évangélique (PEV).