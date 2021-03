Politique communale – Grandson grogne contre un surcoût soudain des travaux de renaturation Le coût du déplacement de tuyaux dans le cadre de la renaturation de La Brinaz a pris l’ascenseur. Informée tardivement, la Commune se sent mise devant le fait accompli. Frédéric Ravussin

Le surcoût de la renaturation de La Brinaz est source de vifs débats. Vanessa Cardoso

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. La renaturation du ruisseau de La Brinaz non plus. Nécessaire pour prévenir les crues, mais aussi utile pour la biodiversité et esthétique pour les promeneurs, la sécurisation et la renaturation du cours d’eau entre le lieu-dit dont il porte le nom et son embouchure dans le lac de Neuchâtel a déversé son lot de mauvaises surprises. La dernière en date a été essuyée jeudi soir à Grandson. Le Conseil communal y a accepté en marmonnant de libérer un crédit de 101’700 francs en complément des… 18’300 francs accordés en 2018. «Nous avons été mis devant le fait accompli, devant nous acquitter de travaux déjà réalisés, victimes de la mauvaise communication des responsables du projet», s’est défendue en substance la municipale Christine Leu.

C’est la première déconvenue rencontrée par le chantier qui se trouve à l’origine des problèmes qui ont suivi ce projet mêlant trois Communes – Grandson, Montagny-près-Yverdon et Yverdon-les-Bains –, le Canton et la Confédération. Le projet initial est en effet rapidement entré en conflit avec le réseau d’eau potable régional, nécessitant le déplacement de deux conduites appartenant à la ville d’Yverdon. Et c’est bien le surcoût lié à ce chantier-là qui a fait débat jeudi soir. Comme il avait fait jaser l’organe délibérant d’Yverdon, en juin dernier.

Mauvaise transmission

La hausse des coûts a plusieurs origines, dont des modifications du projet, placé sous la responsabilité du Service des énergies d’Yverdon. «De 2014 à 2020, pas moins de 25 chefs de projet se sont succédé dans ce dossier», relève son directeur, Philippe Gendret. S’en est suivie une perte de la connaissance fine du dossier, notamment. Et une mauvaise transmission des informations, ainsi que l’a révélé l’expertise mandatée par Yverdon.

Pour Grandson, explique le préavis communal, cela s’est traduit par une non-implication directe du personnel technique dès l’ouverture du chantier. Et l’arrivée d’une facture six fois plus grosse que prévu dont la Commune aurait dû avoir connaissance deux ans plus tôt.

«Nous assumons complètement notre part de responsabilité, comme nous l’avons d’ailleurs déjà annoncé au Conseil communal d’Yverdon», relève le municipal yverdonnois Pierre Dessemontet. L’expertise précise toutefois bien qu’il n’y a pas eu de mauvaise gestion financière. «Les travaux entrepris qui expliquent cette augmentation sensible sont prévus dans le Plan directeur régional de l’Eau. Ils devaient de toute manière être réalisés dans les dix ans», conclut Philippe Gendret.