Télévision grand public – Grandson se glisse dans les «Secrets d’histoire» de Stéphane Bern L’émission à succès dédiée au patrimoine et aux têtes couronnées fait halte au château de Grandson, haut site des guerres de Bourgogne. Erwan Le Bec

Le château de Grandson sera admiré par nos voisins français. KEYSTONE

Du faste comme on en fait plus. Le château de Grandson doit apparaître dans une prochaine émission de «Secrets d’histoire», la fameuse série consacrée au patrimoine et aux grands de ce monde, présenté par l’animateur Stéphane Bern. Une équipe de tournage y a réalisé une série de prises et d’interview il y a plusieurs jours. Les séquences devraient servir à une émission dédiée à Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire qui avait été défait non loin du château, en 1476.

«C’était une très bonne surprise, on ne s’y attendait pas, raconte le conservateur du musée, Camille Verdier. Nous avons été contactés et tout s’est très rapidement mis en place. En raison du confinement et de la fermeture des frontières, c’est une équipe genevoise qui a assuré les prises, en présence de la réalisatrice.»

Les spectateurs pourront ainsi reconnaître le chemin de ronde et des intérieurs du plus grand château de Suisse. La date de diffusion n’est toutefois pas connue.

Millions de téléspectateurs

Le site, actuellement dans une phase de grands travaux qui doivent s’achever pour 2025, espère voir évoluer son public et sa fréquentation. Ce qui est peu dire: les épisodes diffusés sur France 3 dépassent en général les deux millions de téléspectateurs et augmentent sensiblement les entrées des sites choisis. Présidente de Patrimoine suisse, Béatrice Lovis se réjouit notamment de voir la didactique utilisée et l’intérêt du public français pour le patrimoine romand.

Savamment mis en scène, parfois critiqué par les spécialistes pour ses approximations, «Secrets d’histoire» réjouit pour l’heure les professionnels romands. «Il s’agit de didactique grand public, précise le conservateur. L’essentiel, c’est que cela permette de parler du patrimoine ou de figure historique parfois méconnue.»

La meilleure audience, en 2019, a couronné le portrait de Léonard de Vinci.

Cette fois-ci, il sera question de Marie de Bourgogne (1457-1482), qui se retrouve, à la mort de Charles le Téméraire à Nancy, à la tête d’un des plus grands états de l’Europe médiévale. «Son mariage avec Maximilien Ier va définir un virage géopolitique de toute l’Europe, avec l’hégémonie des Habsbourg, souligne Camille Verdier. C’est une façon intéressante de plonger le public dans le XVe siècle, tout en rappelant que Grandson existe.»