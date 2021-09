Football – «Granit est le capitaine, mais aussi un homme» Après la victoire 2-1 contre la Grèce, mercredi, le sélectionneur Murat Yakin et l’Association suisse de football ont dû s’expliquer sur le cas de Covid-19 détecté chez un Granit Xhaka pas vacciné. Valentin Schnorhk Bâle

Murat Yakin a déjà plusieurs problèmes gérés, alors qu’il vient d’entrer effectivement en fonction à la tête de l’équipe de Suisse. AFP

L’équipe de Suisse doit se préparer à faire sans Granit Xhaka contre l’Italie. Testé positif au Covid mercredi et donc à l’isolement lors de la victoire 2-1 contre la Grèce, le capitaine est devenu de facto le thème le plus prégnant du premier match dirigé par Murat Yakin. D’autant que plus tôt dans la soirée, l’Association suisse de football avait annoncé qu’il était le seul joueur de l’équipe nationale ni vacciné, ni immunisé.

«Nous pouvons simplement donner des recommandations aux joueurs, s’est résigné le néo-sélectionneur. C’est sa décision de ne pas se vacciner et nous devons la respecter.» Même si Xhaka est le capitaine de l’équipe de Suisse, et par définition un exemple pour le groupe? «C’est le capitaine, mais c’est aussi un homme. Cela relève de ses propres droits.» L’ASF a une petite crise à gérer.

Surtout que mercredi matin, elle a envoyé une lettre à l’ensemble de ses clubs et de ses licenciés appelant à la vaccination. Alors, l’organe faîtier était-il au courant que son capitaine n’était pas vacciné? «Je crois que ç’aurait été irresponsable de notre part de ne pas savoir qui dans l’équipe n’est pas vacciné, a statué Adrian Arnold, responsable communication de l’ASF. Nous avons eu des discussions intensives avec les joueurs déjà pendant l’Euro. Nous avons tout fait pour faciliter l’accès au vaccin, mais chaque personne est libre de décider si elle veut ou non se faire vacciner.»

Pas simple à remplacer

Cela va forcément poser d’autres questions sur la suite du rassemblement de l’équipe nationale. Sur le plan purement sportif, cette fois. La Suisse a deux matches capitaux en vue des qualifications au Mondial 2022, contre l’Italie, dimanche, et en Irlande du Nord, mercredi prochain. Face au champion d’Europe, elle devra en plus faire sans Remo Freuler, suspendu. Et donc vraisemblablement sans son capitaine, si le test PCR qu’il passera ce jeudi se confirme être positif.

«Granit est très important pour l’équipe et pas simple à remplacer, a concédé Yakin. Mais nous avons beaucoup de joueurs au milieu, comme Denis Zakaria, Djibril Sow ou Michel Aebischer. Même Steven Zuber a été très actif dans un rôle plus axial que d’habitude.» C’est vrai, le nouveau joueur de l’Eintracht Francfort est la satisfaction de la soirée bâloise. Mais pas assez pour éclipser son capitaine.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.