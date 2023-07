Football – Granit Xhaka file comme prévu à Leverkusen Le transfert de Declan Rice à Arsenal bouclé, Granit Xhaka (30 ans) a obtenu son bon de sortie pour la Bundesliga. Le capitaine de l'équipe de Suisse a signé pour cinq ans avec le Bayer Leverkusen. Sport-Center

Le milieu a connu une histoire tumultueuse à Arsenal. AFP

Le départ du milieu des Gunners était dans les tuyaux depuis de longues semaines. Il a enfin pu être officialisé ce jeudi. Le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie va dépenser près de 25 millions de francs - une somme énorme pour un joueur qui a dépassé la trentaine - pour s'offrir les services du joueur suisse.

Le demi formé au FC Bâle retrouve ainsi un championnat qu'il connaît bien, pour avoir mené le jeu du Borussia Mönchengladbach entre 2012 et 2016. Il a ensuite vécu sept ans à Londres, où sa carrière londonienne avait été chaotique, avec de reprendre du poil de la bête sous la houlette de Mikel Arteta. Xhaka avait été nommé capitaine à la fin des années 2010, avant de le perdre après des accrochages répétés avec les supporters des Gunners.

Le choix effectué par la star helvétique est aussi celui de la famille. Sa femme, Leonita Xhaka, est en effet originaire du coin. Granit, lui, a signé un contrat de longue durée et pourra envisager sereinement sa reconversion au sein d'un club historique. Le Bayer traîne tout de même la réputation d'un club perdant, lui qui a été cinq fois vice-champion d'Allemagne et vice-champion d'Europe à une reprise, en 2002. Il ne compte qu'une Coupe d'Allemagne (1993) et une Coupe de l'UEFA (1988) à son palmarès.

La saison dernière, le «Werkself» avait terminé à la 6e place de la Bundesliga et jouera ainsi l'Europa League en 2023/2024. Ses fans ont l'habitude de supporter des joueurs qui ont franchi la frontière sud du pays. Le Bayer a, en effet, déjà employé six joueurs suisses: Pascal Zuberbühler, Tranquillo Barnetta, Pirmin Schwegler, Eren Derdiyok, Josip Drmic et Admir Mehmedi.



