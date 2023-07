Football – Granit Xhaka, les raisons d’un retour en Allemagne Le capitaine de l’équipe de Suisse quitte la Premier League et Arsenal pour un retour en Bundesliga au Bayer Leverkusen. Rétrogradation sportive? «Il était temps d’oser quelque chose», assure-t-il. Jérémy Santallo

Granit Xhaka a fait les beaux jours d’Arsenal pendant sept saisons. AFP

Il est dans la fleur de l’âge pour un athlète de très haut niveau (30 ans), était la plaque tournante et le capitaine de l’un des meilleurs clubs du monde (Arsenal), qui a longtemps lutté avec le futur lauréat de la Ligue des champions (Manchester City) pour le titre dans le championnat le plus célèbre de la planète. De ce simple constat découle une question: pourquoi? Pourquoi partir au Bayer Leverkusen et retourner en Bundesliga après ses années à Gladbach (2012-2016), alors qu’il avait enfin l’occasion de disputer la Champions League la saison prochaine?

«J’ai souvent entendu que ma femme n’était plus heureuse en Angleterre. Cela ne correspond pas du tout à la réalité», a expliqué Granit Xhaka dans un entretien à l’agence Keystone–ATS en fin de semaine, pour répondre aux rumeurs qui prétendent que Leonita voulait ramener toute la famille à la maison, elle qui est originaire de la région de la Rhénanie. «Le fait est qu’en tant qu’homme, je suis toujours intéressé par un nouveau challenge, a poursuivi Xhaka. Après sept années, le temps était venu d’oser quelque chose de nouveau. La ligue n’est pas nouvelle, mais le club oui.»

Auteur de 23 buts et 29 passes décisives en 297 matches sous les couleurs d’Arsenal, Xhaka, qui a remporté deux Coupes d’Angleterre et deux Community Shield, détaille le choix du Bayer. «Ce club a un grand nom en Allemagne et en Europe. L’idée m’a convaincu, la manière dont le club est dirigé a aussi pesé. Ici, il y a toujours eu de bons joueurs. Le calme et l’ordre me plaisent. Avec Xabi Alonso, il y a un entraîneur responsable, qui incarne et met en œuvre ces valeurs. Derrière son bon travail, il y a du sens. Et bien sûr, la durée du contrat me donne de la sécurité, je ne suis pas quelqu’un qui aime jouer au poker.» On parle ici d’un bail de cinq années pour le capitaine de l’équipe de Suisse, qui fêtera ses 31 ans le 27 septembre. Forcément, ça fait réfléchir.

C’est l’un des points qui l’a amené à prendre la décision de quitter Londres. Peut-être aussi qu’en coulisses, Xhaka a senti que l’on lui indiquait gentiment le chemin de l’aéroport, avec les arrivées attendues du capitaine de West Ham Declan Rice (24 ans) et celle du jeune pousse de Chelsea Kai Havertz (24). Deux joueurs qui incarnent l’avenir chez les Gunners tandis que dans le même temps, le Bâlois s’est senti désiré par les hommes forts du Bayer, qui veulent construire autour de lui. «J’ai senti lors des discussions avec Simon Rolfes (directeur sportif) et Xabi Alonso qu’il y a un projet à long terme à Leverkusen et qu’il me correspond à 100%. Ils ont un plan clair.»

Celui de Xhaka l’est tout autant: faire de cette équipe habituée du top 6 de la Bundesliga et à l’Europa League un candidat au titre comme le Bayern Munich et Dortmund, et à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Soit construire avec Alonso, ex-dépositaire du jeu du Real Madrid et de Liverpool, exactement ce qu’il a réussi à faire à Arsenal avec Mikel Arteta ces dernières saisons. «Tous ceux qui me connaissent le savent: je rêve en grand. Cela ne sera pas différent à Leverkusen.»

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

