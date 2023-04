Par rapport à 1990, les émissions de CO 2 des carburants n’ont baissé que de 4,2% en Suisse. C’est beaucoup trop lent, car le transport (sans compter le transport maritime et aérien) constitue le principal secteur émetteur dans notre pays. Il faut donc des actes, notamment en développant nos transports publics selon deux axes étroitement complémentaires: leur accessibilité – c’est-à-dire leur prix pour l’usager – et la qualité de leur desserte (fréquence, maillage du réseau…).

Face à l’ampleur du défi, face à l’urgence, il faut trouver des solutions innovantes qui recherchent le point d’équilibre entre des transports abordables et bien desservis. C’est ce à quoi s’est attelé le Parti socialiste yverdonnois, qui a façonné un projet de gratuité ciblée des transports publics pour les jeunes de moins de 25 ans, les seniors et les personnes en situation de précarité. Récemment accepté par le Conseil communal, ce projet est maintenant entre les mains de la Municipalité, qui a déjà montré qu’elle avait plusieurs pistes de mise en œuvre rapide.

«Yverdon-les-Bains deviendra alors la première ville de Suisse avec un plan de gratuité aussi ambitieux.»

Yverdon-les-Bains deviendra alors la première ville de Suisse avec un plan de gratuité aussi ambitieux. Basé sur un système à la demande et à la prestation consommée, notre projet souhaite éviter de distribuer aux quatre vents des abonnements peu utilisés. Au lieu de cela, la Ville offrira chaque trajet pour chaque personne ayant droit à la gratuité. Cela permettra de garder la maîtrise des coûts de l’opération, mais aussi de mesurer précisément ses effets.

Nous aurons gagné quand un jeune choisira les transports publics plutôt que de s’acheter un scooter ou une voiture. Nous aurons gagné quand un senior ou une famille pour laquelle chaque sou compte décidera de prendre le bus plutôt que la voiture pour se rendre au centre-ville. Il est en effet aberrant que dans une petite ville – plate de surcroît! – 25% du trafic dans le centre-ville soit le fait d’Yverdonnois.

Largement soutenu

Améliorer concrètement le quotidien de la population, rechercher un point d’équilibre entre plusieurs impératifs, ce projet porte la marque de fabrique du Parti socialiste. Mais il a été affiné grâce à des discussions constructives au sein de la plateforme de gauche puis a été largement soutenu, y compris par une partie de la droite de notre ville.

Cet enthousiasme se comprend: Yverdon-les-Bains, malgré ses moyens modestes, se mue souvent en cité des possibles… est-ce parce qu’elle héberge le seul musée de l’utopie d’Europe? Elle va une nouvelle fois le prouver avec ce projet audacieux et nécessaire pour répondre à l’urgence sociale et climatique.



Julien Wicki Afficher plus Conseiller communal socialiste, Yverdon-les-Bains

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.