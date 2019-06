Gratuite et sur le lac, une nouvelle scène au Montreux Jazz

En 52 éditions, le Montreux Jazz n’avait jamais vu ça: une scène sur le lac! Il fallait y penser. C’est fait. En annonçant jeudi son offre gratuite, le festival a également levé le voile sur l’innovation majeure de sa structure extérieure, soit la «mise à l’eau» de la Terrasse Ibis Music, qui ne craindra pas d’accueillir du lourd du 28 juin au 13 juillet. Hawksley Workman, Charlie Winston, Boulevards des Airs côtoieront des artistes en bonne montée (ou de descente?) de hype, comme Chaton, Tim Dup, Dimanche, Ala.ni., en tout 15 musiciens pour habiter cette nouvelle scène et animer la désormais sacro-sainte «expérience» des festivaliers. Cinq cent d’entre eux pourront se hisser à l’œil sur la terrasse lacustre située pile en face du Centre de Congrès, sur l’ancienne terrasse Nestlé.

Selon le directeur Mathieu Jaton, la circulation sur les quais devrait rester fluide. «La surface de la terrasse reste la même mais n’aura plus toutes ses infrastructures de bar. Une scène de taille réduite permettra des concerts dans des formats allégés, mais des vrais concerts.» Question budget, celui du MJF ne souffrira pas: la terrasse est le fruit d’un partenariat avec le groupe Accor (propriétaire des hôtels Ibis) et Sony Music, qui approvisionne la scène en artistes «maison», pour un coût «quasi nul» pour le festival. Cette nouveauté en appelle une autre pour le MJF: l’association nominative d’un partenaire privé à l’une de ses scènes. Le «branding» envahit-il Montreux par le lac? «C’est un premier partenariat pour une scène musicale extérieure. Ça ne veut pas dire que ça va se généraliser», répond Mathieu Jaton.

Autre innovation de cette 53e édition: la fusion sur deux étages du Strobe Klub, branché house et techno, et du Liztomania, estampillé découvertes. Concerts et DJ set cohabiteront sous un même toit et sur deux étages dans le Liszto Club, désormais unique grand lieu de nuit gratuit. Un nouveau nom pour le Jazz Café?

Entre le parc Vernex (la scène Music in the Park et le club latino El Mundo), le Centre de Congrès et la Coupole (ateliers ouverts au public, performances des Jazz Talents et jam-sessions), l’offre gratuite du MJF réunit plus de 300 concerts en 16 jours.

(24 heures)

Montreux, Centre de Congrèsdu 28 juin au 13 juillet