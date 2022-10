Danse classique – Graves accusations contre l’école de ballet de Bâle Plus de 30 anciennes élèves ont rapporté de cas de harcèlement et d’insultes pendant plusieurs années. La direction conteste ces reproches.

De nombreuses élèves de l’École de ballet du Théâtre de Bâle ont fait état ces dernières années de harcèlement et d’insultes lors de répétitions. Les autorités de surveillance bâloises ont mené plusieurs entretiens avec la direction de l’école, qui conteste ces reproches.

Le porte-parole du département de l’éducation de Bâle a confirmé à Keystone-ATS que les autorités de surveillance avaient été confrontées à des accusations d’abus de la part de plusieurs élèves. Il revenait sur une information de la NZZ am Sonntag et du média en ligne bâlois Bajour.

Selon le porte-parole, l’office des sports a eu connaissance de ces reproches dans le cadre d’entretiens sur des contrats de prestations dans les classes de sport fréquentées par des nombreuses élèves de ballet. Au cours des dix dernières années, sept à huit entretiens ont eu lieu avec la direction de l’école de ballet à ce sujet. Mais l’office des sports n’avait aucun autre pouvoir d’agir en dehors de cela.

Troubles alimentaires

La NZZ am Sonntag et Bajour s’appuient sur les déclarations de plus de 30 anciennes élèves. Celles-ci font état d’humiliations et d’insultes régulières, ainsi que d’une pression excessive à la performance ayant eu pour conséquence des fractures de fatigue et d’importants troubles alimentaires.

Dans certains cas, un comportement insultant de la part de certains enseignants a également été rapporté. De nombreuses femmes n’auraient plus eu leurs règles pendant leur formation à l’école de ballet. Une élève aurait même dû être hospitalisée, complètement amaigrie.

La direction de l’école conteste fermement toutes les accusations, rapportent les deux médias.

L’Ecole de ballet du Théâtre de Bâle est l’une des deux seules institutions en Suisse à proposer un apprentissage professionnel du métier de danseur avec un certificat fédéral de capacité. La seconde est l’Académie de danse de Zurich, qui a également été confrontée à des reproches similaires. La direction s’est depuis retirée et une enquête a été ouverte.

Enfin, le Bern Ballett est également confronté à des accusations d’abus. Un collaborateur a notamment été licencié après de nouvelles accusations de harcèlement sexuel. L’enquête ouverte se poursuit.

