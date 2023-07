Exploit d’une alpiniste vaudoise – «Gravir les quatorze 8000 m: un long chemin de persévérance» La Lausannoise Sophie Lavaud vient de devenir la première Suissesse à boucler l’enchaînement mythique des plus hauts sommets du monde. Une quête qui aura duré onze ans. Romaric Haddou

Sophie Lavaud et Dawa Sangay Sherpa, avec qui elle a réalisé de nombreuses ascensions, au sommet du Dhaulagiri (8167 m), au Népal, en octobre 2021. Lakpa Dendi Sherpa

L’exploit a retenti au-delà du milieu de l’alpinisme. Née à Lausanne, Sophie Lavaud est devenue la première Suissesse à boucler l’ascension des quatorze sommets de plus de 8000 mètres de la planète. Possédant trois nationalités, elle est aussi la première Française et la première Canadienne (hommes et femmes confondus pour ces deux pays).