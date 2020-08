Cinéma – «Greenland», un faux air de fin du monde Une comète s’apprête à anéantir la vie sur Terre, mais Gerard Butler garde espoir. Pascal Gavillet

Une image de «Greenland»: l’impact d’une comète sur notre Terre, voilà ce que ça donnerait.

Pendant que tous les regards se braquent sur «Tenet», dont la sortie le 26 août serait susceptible, vu l’effet d’attente qu’il y a autour du film, de faire enfin revenir le public dans les salles de cinéma, d’autres titres en profitent pour tenter de créer une diversion. C’est le cas dès aujourd’hui de «Greenland», qui arbore le profil du blockbuster tout en renouant avec ce genre indémodable depuis les années 70 qu’est le film catastrophe.

Sur un scénario inévitablement tiré par les cheveux auquel on s’efforce de croire, le film prédit l’anéantissement de la planète par une comète échappée d’un autre système solaire (sic), qui se dirigerait droit sur notre globe, répétant le schéma supposé de l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années. Mais une poignée d’élus ont été choisis pour trouver refuge dans un abri du pôle Nord. C’est le cas de John Garrity et sa famille (épouse et fils), qui passent les trois quarts du film à tenter de se réunir pour échapper à l’échéance fatale.

Interprété et coproduit par Gerard Butler, qui n’est pas réputé pour être le comédien le plus subtil de sa génération, «Greenland» ne vise pas la demi-mesure, on l’aura compris. Il reste en même temps un peu chiche en pures scènes de catastrophe, souvent ici relayées par les canaux télévisuels, privilégiant les moments de panique des habitants cherchant à sauver leur peau. La réalisation (de Ric Roman Waugh) est à la truelle, les effets au lance-pierre et la direction d’acteurs peu distancée.

En dépit de tout cela, le résultat se laissera voir, pour peu qu’on ne soit pas trop exigeant. Et sans doute parce qu’on aime se faire peur et assister dans son fauteuil à une fin du monde que la plupart des films du genre, de «Tremblement de terre» à «San Andreas», tentent de mettre en scène avec plus ou moins de luxe.