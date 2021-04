Action à Vevey – Greenpeace tance Nestlé sur sa politique plastique Des militants de l’ONG ont projeté des logos détournés et des slogans sur la façade du siège suisse de la multinationale mercredi soir. Ils visaient le siège international, mais ils y étaient attendus… Karim Di Matteo

Greenpeace Suisse a mené ce mercredi soir une action rapide et visuelle sur la façade du siège suisse de Nestlé d’Entre-deux-Villes, à La Tour-de-Peilz. Chantal Dervey

«Stop single use, go re-use» (stop à l’usage unique, réutilisez!) ou «Stop feeding the world with plastic» (arrêtez de nourrir le monde avec du plastique). À la veille de l’assemblée générale de Nestlé, l’ONG Greenpeace Suisse a mené ce mercredi soir sur le coup de 21 heures une action sur la façade du siège suisse de la multinationale, à Entre-deux-Villes, à La Tour-de-Peilz. Ce «coup de projecteur» visait à protester contre les gigantesques quantités de conteneurs plastique à usage unique mis en vente par la société dans le monde.

Logos détournés et slogans ont ainsi été projetés durant une quinzaine de minutes, même si les militants ont dû changer leurs plans au dernier moment: arrivés au siège international de Bergère, à l’autre bout de la ville de Vevey, ils ont eu la surprise de se retrouver face à des représentants des forces de l’ordre qui les attendaient. D’où l’activation du plan B de La Tour-de-Peilz.