Canton de Neuchâtel – Grégoire Cario devient président de l’UDC neuchâteloise Le député Grégoire Cario remplace Walter Willener, qui avait annoncé qu’il donnerait sa démission après les élections cantonales d’avril.

Le député Grégoire Cario a été élu mercredi soir président de l’UDC neuchâteloise. L’informaticien et comptable indépendant, âgé de 60 ans, remplace Walter Willener, qui avait annoncé qu’il donnerait sa démission après les élections cantonales d’avril.

Habitant de Cortaillod, Grégoire Cario est «riche d’une longue expérience politique dans sa commune (législatif et exécutif) et au niveau cantonal», a indiqué le parti à l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenue aux Ponts-de-Martel. Le nouveau président, actuellement député au Grand Conseil, a aussi été candidat au Conseil d’État lors des dernières élections cantonales.

Nombreux remous

L’UDC neuchâteloise a connu de nombreux remous ces dernières années et de nombreux changements de président. Walter Willener avait été élu à la présidence en octobre 2018 et Yvan Perrin avait été désigné vice-président. À la suite de la débâcle aux élections fédérales d’octobre 2019, l’ex-conseiller national avait quitté la vice-présidence et toutes ses fonctions au sein du parti.

En froid avec Walter Willener, il avait rejoint en novembre 2019 la section vaudoise de l’UDC. Début juin, l’UDC Genève a annoncé qu’Yvan Perrin allait occuper les fonctions de secrétaire général du parti. Il sera chargé d’accompagner l’équipe qui préparera les élections de 2023.

ATS

