Intempéries – Grêle, rafales de vent et fortes pluies dans plusieurs régions Des orages ont touché plusieurs régions de Suisse jeudi soir et d’autres sont attendus dès vendredi après-midi, d’après MeteoNews.

Des coupures de courant ont eu lieu dans l’Oberland bernois et dans le canton de Soleure notamment. (Image d’illustration) AFP

Le canton de Berne, et particulièrement la région de Thoune, a été traversé par des orages, de la grêle, des rafales de vent et de fortes pluies jeudi soir. La zone orageuse s’est ensuite déplacée en direction de Zurich.

Selon SRF Meteo, la région au nord-ouest de Thoune a été fortement touchée jeudi vers 17h00, de la grêle s’y est notamment abattue. Des coupures de courant ont eu lieu dans l’Oberland bernois et dans le canton de Soleure notamment. La situation s’y est calmée vers 20h00.

Plus tard, ce sont la région de Zurich et la Suisse orientale qui ont été touchées. À Zurich, un échafaudage a été arraché et a atterri sur des voies de tram. Les décollages et atterrissages à l’aéroport de Zurich ont également été perturbés, ce qui a provoqué des retards, comme le montre le tableau des départs et arrivées sur Internet.

Le vent et la pluie n’ont pas épargné d’autres régions de Suisse. De fortes rafales de vent ont été enregistrées, à 119 km/h à Koppigen (BE), à 84 km/h à Fribourg ou encore à 83 km/h à Mathod (VD). Il a aussi beaucoup plu à certains endroits, comme à Koppigen (62 millimètres) ou à Locarno au Tessin (60 millimètres).

De nouveaux orages sont attendus dès vendredi après-midi, d’après MeteoNews. Il pourrait de nouveau y avoir de la grêle, de fortes pluies et des rafales de vent.

ATS/Fabien Le Floch

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.