JO 2022 - Gremaud et Höfflin en finale du Big Air

Curling

Écartés de la course à la qualification pour les demi-finales depuis leur revers subi dimanche matin contre l'Australie (9-6), Jenny Perret (30 ans) et Martin Rios (40 ans) ont remporté leur huitième et avant-dernier match du tournoi de double mixte dans l’après-midi au National Aquatics Centre de Pékin. La Bernoise et le Glaronais ont battu les Etats-Unis (6-5).

Martin Rios et Jenny Perret. AFP

Le duo suisse, qui présente une carte de trois succès et de cinq revers, livrera sa dernière partie lundi (2h05 contre la Norvège).