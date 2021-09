Réchauffement de la planète – Greta Thunberg dénonce trente ans de «bla-bla» sur le climat Lors d’un sommet en Italie coorganisé par l’ONU, la militante suédoise a affirmé que les mots des dirigeants face à la crise climatique «sonnent bien mais n’ont mené à aucune action».

Les dirigeants «ont maintenant eu trente années de bla-bla et où cela nous a-t-il menés?», a lancé mardi Greta Thunberg devant près de 400 jeunes du monde entier. KEYSTONE/AP Photo/Luca Bruno

Greta Thunberg a dénoncé mardi les «trente années de bla-bla» sur le climat des dirigeants du monde, les accusant d’avoir «noyé» les espoirs des jeunes dans leurs «promesses creuses».

«Il n’y a pas de planète B, il n’y a pas de planète bla-bla-bla, économie verte bla-bla, neutralité carbone en 2050 bla-bla», a déclaré la militante suédoise sous les applaudissements de 400 jeunes du monde entier réunis à Milan par l’ONU à un mois de la cruciale conférence climat COP26.

«C’est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots. Des mots qui sonnent bien mais qui n’ont mené à aucune action, nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses», a-t-elle ajouté.

Générations trahies

«Bien sûr nous avons besoin d’un dialogue constructif mais ils ont maintenant eu trente années de bla-bla et où cela nous a-t-il menés?» a encore déclaré la militante, qualifiant l’absence d’action «délibérée» des dirigeants mondiaux de «trahison des générations actuelles et futures».

L’ONU, l’Italie et la présidence britannique de la COP26 ont invité à Milan pendant trois jours 400 jeunes de près de 200 pays, âgés de 15 à 29 ans, pour élaborer une déclaration commune qui sera soumise aux ministres lors d’une réunion qui aura lieu dans la foulée en fin de semaine.

«Ils invitent des jeunes triés sur le volet à des réunions comme celle-ci et ils prétendent nous écouter, mais ce n’est pas le cas, ils ne nous écoutent pas, ils ne l’ont jamais fait», a estimé Greta Thunberg à la tribune devant les organisateurs de l’événement.

«L’espoir vient du peuple»

«Mais on peut changer les choses», a-t-elle plaidé. «Nous ne pouvons plus laisser les gens au pouvoir décider ce qui est politiquement possible ou non, nous ne pouvons plus laisser les gens au pouvoir décider ce qu’est l’espoir. L’espoir ce n’est pas du bla-bla, l’espoir c’est dire la vérité, l’espoir c’est agir, l’espoir vient toujours du peuple», a lancé la jeune fille.

Alors que les catastrophes climatiques se multiplient, les engagements des États ne sont toujours pas à la hauteur pour respecter les objectifs de l’accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C par rapport à l’ère préindustrielle, si possible +1,5°C.

Selon la dernière évaluation de l’ONU publié mi-septembre, le monde se dirige ainsi vers un réchauffement «catastrophique» de +2,7°C.

ATS

