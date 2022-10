France voisine – Grève à la centrale nucléaire du Bugey: la Suisse romande menacée? La production est réduite de moitié. Or, le site fournit de l’électricité aux cantons de Genève et de Vaud. Fabrice Breithaupt

Un accord prévoit que près de 18% de la production de la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain, sont réservés à la Suisse. LUCIEN FORTUNATI

Depuis le 29 octobre, les salariés de la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain, département frontalier au canton de Genève, observent une grève. Ils réclament des augmentations de salaire à hauteur de l’inflation constatée en France. Une réunion de crise doit avoir lieu ce jeudi 6 octobre avec la direction. C’est ce que rapporte «La Voix de l’Ain». À noter que le mouvement de grève est suivi par les salariés de quatre autres centrales nucléaires ailleurs dans l’Hexagone.

Actuellement, à Bugey, la grève est concentrée sur les postes considérés comme les plus stratégiques. Le but pour les grévistes est de «toucher directement au portefeuille en réduisant significativement la production», explique à nos confrères Christophe Paul, délégué du syndicat français CGT à Bugey.

Puissance divisée par deux

La puissance des unités n° 3 et n° 5 de la centrale aindinoise a été réduite de moitié. La production n’est ainsi plus que de 450 MWh chacune, contre 900 MWh habituels.



«Si on pouvait faire plus, on l’aurait fait, mais on doit maintenir au minimum 400 MWh par sécurité. Notre mouvement retarde également le retour de l’unité n° 2 et 4 sur le réseau», ajoute le syndicaliste.



Production en partie réservée à la Suisse

Précisons que la centrale nucléaire du Bugey alimente en électricité les cantons de Genève et de Vaud.

La construction des tranches 2 et 3 de la centrale nucléaire du Bugey a été financée à hauteur de 17,5% par des entreprises suisses, rappelle un reportage de la chaîne de TV régionale France 3 Auvergne/Rhône-Alpes, diffusé en 2016. En contrepartie, un accord prévoit un «droit de tirage» (droit de ponctionner une partie de l’énergie produite) en fonction de l’investissement consenti. Ainsi, 17,5% de la production du site sont réservés à notre pays.

À l’heure où ces lignes sont écrites, la «Tribune de Genève» n’est toutefois pas en mesure de confirmer si cette grève a un éventuel impact sur la fourniture en énergie des deux cantons lémaniques, ni de le quantifier.

Rappelons que le canton Genève lutte depuis plusieurs années devant la justice française pour obtenir la fermeture de la centrale du Bugey, implantée sur la commune de Saint-Vulbas, à moins de 130 de kilomètres du canton du bout du lac Léman. Les autorités cantonales et municipales genevoises estiment que le site, qui date des années 1970, fait courir un grave danger à la population en raison de sa vétusté.

Fabrice Breithaupt

