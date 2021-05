Suisse – Grève et actions pour un avenir solidaire et durable Plus de 75 actions sont prévues dans toute la Suisse vendredi à l’occasion de la Grève pour l’Avenir. Le mouvement réunit diverses associations, syndicats et ONG autour de la grève du climat et de la grève féministe.

De nombreuses actions sont prévues vendredi dans toute la Suisse dans le cadre de la Grève pour l'Avenir.

«Les crises écologiques et sociales de notre époque sont étroitement liées et ne peuvent être abordées qu’ensemble», écrit le mouvement Grève pour l’avenir dans un communiqué. «Il est important d’unir nos forces et de travailler à un avenir solidaire et durable.»

Un manifeste national regroupe les revendications et donne «une direction commune», toutes les composantes de la coordination n’adhérant pas forcément à toutes les revendications. Le texte englobe diverses thématiques, dont le réchauffement climatique, les inégalités sociales, les violences faites aux femmes et l’accueil des réfugiés. Il réclame notamment un service public fort.

Une «boussole»

Ce manifeste sert un peu de «boussole», selon Steven Tamburini, membre de la coordination. «Il faut faire bouger les choses, il faut proposer des ruptures» afin que le rapport de force évolue. Seul un mouvement de masse regroupant diverses aspirations permettra d’atteindre une justice environnementale et sociale.

Vendredi, plus de 75 événements sont annoncés dans toute la Suisse. Des collectifs locaux se préparent depuis des mois et échangent leurs idées. En de nombreux endroits, des manifestations et des actions auront lieu pour la première fois. Des actions «aussi diverses que le mouvement de la Grève pour l’Avenir», écrivent les militants. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue à l’automne.

