Grève féministe

Quid des femmes en situation de handicap?

Selon l’Office fédéral de la santé, 1,7 million de personnes vivent une situation de handicap en Suisse, plus de la moitié sont des femmes. Elles rencontrent quotidiennement une double discrimination et, selon plusieurs études internationales, sont plus exposées aux violences de manière générale. Quant aux violences sexuelles, selon les estimations, les victimes sont deux ou trois fois plus nombreuses que les femmes sans handicap.