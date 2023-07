Guerre en Ukraine

Il faut réfléchir à notre neutralité

L’adhésion de la Suisse au bouclier antimissile européen (European Sky Shield), après la reprise de l’intégralité des sanctions occidentales contre la Russie de Poutine et notre rapprochement de l’OTAN, marque de facto l’abandon de notre politique de neutralité. Il n’est pas inutile de préciser que cette dernière – voulue par les grandes puissances au début du XIXe siècle dans le contexte de leurs rivalités – nous a tenus à l’écart des deux grands conflits du siècle passé, même si ce n’en fut pas la seule raison.

Mais le 24 février 2022, le monde a basculé: l’invasion de l’Ukraine par son puissant voisin, en violation flagrante du Mémorandum de Budapest de 1994, lequel stipulait la garantie des frontières des États signataires en contrepartie de la restitution à la Russie des armes nucléaires de l’époque soviétique, mériterait à tout le moins la suspension de ce pays du Conseil de sécurité de l’ONU pour la durée dudit conflit.

Aux bombardements délibérés d’infrastructures sans aucun intérêt militaire (maisons, écoles, hôpitaux, etc. ), accompagnés des exactions commises sur des civils (massacres de masse à Boutcha par exemple), s’ajoutent les déportations de populations et surtout d’enfants! Il s’agit bien là d’un combat de civilisation, en fait M. Poutine déteste la démocratie (il n’y a pas plus de nazis que de soldats de l’OTAN en Ukraine, a déclaré dernièrement Prigojine, le patron de Wagner…), il veut restaurer l’Empire des Soviets (avec la Pologne et les États baltes?), encouragé en cela par la «bienveillante compréhension» de quelques dictateurs…

Devant ces faits, les Suisses ne sont pas neutres, certes, mais c’est désormais la nature même du statut d’État neutre qui est questionnée; donc à quand de vrais débats… puis une votation?

Pierre Resin, Épalinges

Suisse

Notre sécurité informatique est une passoire

Comment se fait-il que la Confédération, habituellement hyperprudente s’agissant d’armement, puisse confier à la société privée Xplain la gestion de données ultrasensibles? Cette société a donc été piratée allégrement selon «24 heures» du 3 juillet. Des infos sur les mesures de protection des diplomates, des ambassades, les adresses privées des conseillers fédéraux et autres cadres supérieurs circulent sur le Net!

Mais encore des listes d’Interpol des criminels recherchés. Ainsi, des données opérationnelles se retrouvent sur les serveurs de personnes privées. Par ailleurs, la Confédération va dépenser 4 ou 5 milliards pour des avions américains F-35. Or, selon le US Government Accountability Office, équivalent de notre Office fédéral des finances, le coût de production du F-35 dépasse largement les budgets autorisés.

Techniquement, ces avions ne donnent pas satisfaction aux trois clients que sont l’US Air Force, l’US Navy et l’US Marines, et ils l’ont fait savoir. Les dix clients européens, dont la Suisse, devraient s’en inquiéter et commencer à faire des économies. Alors la bonne question serait comment utiliser au mieux l’argent du contribuable?

Une véritable sécurité informatique fiable pour nos données vitales? Ou une escadre de coucous hors de prix, potentiellement défaillants et qui ne seront peut-être jamais vraiment utilisés dans notre tout petit pays? Comme les Mirage, Hunter, Tiger et F/A-18. En revanche, ils ont été payés rubis sur l’ongle par les braves Helvètes.

Xavier Koeb, Châtel-Saint-Denis

Grève

Un dogmatisme destructeur pour Cointrin

Si les préoccupations du personnel de l’aéroport méritent considération, il n’y avait aucune urgence majeure justifiant un comportement scandaleusement irrespectueux envers des dizaines de milliers de clients ayant dépensé des sommes souvent conséquentes pour s’offrir une ou deux semaines de détente bien méritée.

Si cet irrespect est malheureusement monnaie courante en France, nos syndicats ont su, à ce jour, se montrer combatifs et obtenir des résultats, sans prendre la population en otage. Espérons que cet épisode soit un dérapage qui saura être évité à l’avenir. Défendre ses intérêts est légitime, le respect d’autrui l’est également. Trouver l’équilibre entre les deux est possible à moins d’être aveuglé par un dogmatisme finalement destructeur.

Pierre-Alain Kohler, Ollon

Nature

De la fraîcheur à la chaleur…

Concernant l’article «Le «froid des moutons» n’aura pas lieu cette année» («24 heures» du 10 juin 2023).

Je me souviens d’avoir vécu de tels événements météo vers la mi-juin dans ma jeunesse et même au-delà, certaines années d’une manière plus durable et plus prononcée que d’autres. Comme indiqué dans cet article, avec le réchauffement climatique, cette singularité devient de moins en moins fréquente. Ces dernières années, depuis environ l’an 2000, cet épisode frais et humide est le plus souvent remplacé par un temps très chaud, sec et, bien entendu, parfois orageux. Évidemment, ces orages facilement stationnaires ou très peu mobiles peuvent hélas provoquer des dégâts assez sérieux.

Avant la mi-juin de cette année 2023, lors d’une agréable petite balade dans la région des Pléiades, je ne pouvais me lasser d’admirer certaines prairies et lisières parées de fleurs multicolores: les derniers narcisses accompagnés de trolles, de salsifis d’un jaune d’or, de rhinanthes, de centaurées des montagnes, sans oublier les opulentes touffes violettes du géranium des bois et bien d’autres merveilles.

Il faisait beau, même bien chaud et, en plus, dans le bleu du ciel, les gros cumulus blancs de juin complétaient ce tableau typique d’un début d’été montagnard.

Pierre Barbey, Vevey

Police

Nos institutions fonctionnent

Il est très rare, en Suisse, d’entendre: «Police raciste! Justice complice!» Interpellé par la police, n’importe quel citoyen honnête obéit à l’autorité et coopère. Dans le cas contraire, il y a fort à parier que l’interpellé a quelque chose à se reprocher. Dès lors, la police doit intervenir, quelle que soit la résistance de l’individu.

Nous avons la chance de vivre dans un pays où le citoyen peut s’exprimer librement, où les institutions fonctionnent et où la séparation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est une réalité. N’en déplaise à certains manifestants. J’ai une grande confiance en nos institutions et je remercie police et gendarmerie. Je salue leur courage et leur engagement.

Philippe Treyvaud, Les Diablerets

Un hôtel à la piscine

Un poisson d’avril en juillet?

Concernant l’article «Un nouvel hôtel dominera la piscine de Montchoisi» («24 heures» du 3 juillet 2023).

Questions d’un simple quidam: les clients du futur hôtel auront-ils droit à un rabais substantiel pour nuisances sonores du matin au soir (musique pour la patinoire et joyeux brouhaha de la piscine)?

Sans oublier celles qu’occasionneront les automobilistes en recherche de stationnement avant d’aller manger «une cuisine aux accents méditerranéens»! Dans le contexte actuel, le projet est-il vraiment «novateur»?

Jean-Jacques Kury, Pully

