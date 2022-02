LGBTQ+ – Grindr a disparu des magasins d’applications en Chine Le régulateur d’internet chinois mène actuellement une campagne visant à éliminer les contenus illégaux et sensibles pendant les vacances du Nouvel-An lunaire et les Jeux olympiques d’hiver de février.

Image d’illustration AFP

L’application de rencontres pour hommes gay Grindr a disparu de plusieurs magasins d’applications en Chine, où les autorités renforcent leur contrôle sur internet et éliminent les comportements en ligne qui déplaisent au Parti communiste au pouvoir.

Les données de la société de recherche mobile Qimai montrent que Grindr n’était plus disponible au téléchargement mardi. Selon Apple, les développeurs de Grindr ont enlevé l’application de l’App Store de Chine. Le magasin d’applications Google Play Store n’est pas disponible en Chine. Et l’application de rencontres était également introuvable sur d’autres plateformes exploitées par des sociétés chinoises.

Grindr n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

Le régulateur d’internet chinois mène actuellement une campagne visant à éliminer les contenus illégaux et sensibles pendant les vacances du Nouvel-An lunaire et les Jeux olympiques d’hiver de février. Cette campagne vise à «créer une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l’opinion publique pendant le Nouvel-An lunaire», a déclaré l’administration dans un communiqué.

Même si l’homosexualité n’est plus un crime depuis 1997 dans le pays le plus peuplé du monde, le mariage entre personnes du même sexe est interdit et les questions LGBTQ restent taboues.

L’année dernière, d’importants groupes universitaires de défense des droits des LGBTQ avaient vu leurs comptes bloqués sur WeChat, réseau social populaire en Chine.

La censure des contenus web se conjugue à celle des représentations de romances gay au cinéma, maintenant la communauté LGBTQ sous pression.

AFP

