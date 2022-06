Galère sur la route – Gros bouchon sur l’A9 vers Montreux Un accrochage entre quatre véhicules a provoqué jusqu’à une heure de ralentissements sur l’autoroute entre Montreux et Aigle, direction Lausanne. Fabien Lapierre

Un accrochage entre quatre véhicules a provoqué jusqu’à une heure de bouchon sur l’A9 ce matin entre Monteux et Aigle. PATRICK MARTIN – A

On roulait au pas ce matin sur l’autoroute A9. Un bouchon s’est formé vers 6 h 30 au niveau de Montreux et la colonne de voitures remontait jusqu’à Aigle, sur la chaussée montagne en direction de Lausanne. Le retard occasionné pour les automobilistes était estimé par le TCS entre 45 minutes et une heure.

Un accident impliquant quatre véhicules à la sortie du tunnel de Glion a entraîné la fermeture de la voie de droite, indique la Police cantonale vaudoise, sans causer de blessures. La chaussée a été libérée à 7 h 42, permettant au bouchon de se résorber progressivement.

Par ailleurs, une voie de circulation était également bloquée par un accident sur l’autoroute A1 dans le sens Estavayer-Yverdon, provoquant un ralentissement à la hauteur de Cheyres-Châbles et jusqu’à Estavayer. Enfin sur l’A5 dans le sens Yverdon-Neuchâtel, un véhicule en panne a nécessité le fermer la voie de droite près de Grandson, sans provoquer de retard.

