Conseil communal de Lausanne – Gros chèque pour la nouvelle école des Plaines-du-Loup Si les conseillers communaux regrettent un projet présenté à la va-vite, ils accordent 30 millions (presque) sans broncher pour les futurs élèves de l’écoquartier. Lise Bourgeois

La cour de l’école sera ouverte sur le quartier de manière à favoriser le vivre-ensemble.

Une école de bois et d’acier avec une salle de gym au dernier étage, un préau ouvert sur le quartier et la proximité d’autres services comme un EMS: tel est le projet pour lequel la Municipalité de Lausanne veut dépenser 30 millions. Le Conseil communal les lui a accordés ce mardi soir, non sans critiques parfois acerbes, mais avec un vote final quasi unanime, assorti d’une dizaine d’abstentions seulement.

Aux Plaines-du-Loup, l’écoquartier prend forme. Dans la «pièce urbaine D» du premier des plans de quartier, une école de 16 classes verra le jour en 2023 pour quelque 320 enfants.