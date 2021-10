Institution en crise à Echallens – Gros clash à la Maison du blé et du pain Les tensions entre l’association propriétaire des murs et l’exploitant de la boulangerie éclatent au grand jour alors que des réflexions sur l’avenir du musée sont en cours. Sylvain Muller

Il y a de l’eau dans le gaz entre l’Association pour la Maison du blé et du pain, propriétaire du bâtiment, et les exploitants de sa boulangerie tea-room. DR

La rumeur circulait dans les rues d’Échallens depuis un moment, elle est désormais officielle: il y a de l’eau dans le gaz entre l’Association pour la Maison du blé et du pain, propriétaire du bâtiment, et les exploitants de sa boulangerie tea-room depuis trois ans, Laurence et Éros Fasciolo.

Dans un communiqué, l’association rappelle que les relations entre les deux parties sont régies par un contrat de location et de mandat. La partie mandat prévoit une exemption de loyer pour la boulangerie tea-room en échange de la prise en charge par ses exploitants des frais de chauffage et de conciergerie, de l’accueil des visiteurs du musée, d’un support administratif et d’une participation aux frais de publicité.