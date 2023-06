Coups de feu à Villars-le-Grand – Gros déploiement policier suite à des détonations La police est intervenue en force, jeudi en fin de journée, dans le village broyard. Le calme est revenu vers 20 h. Sébastien Galliker DÉVELOPPEMENT SUIT

Selon divers témoins, le déploiement policier était impressionnant. DR

«Je buvais un verre d’eau sur la terrasse de mes parents quand une patrouille de police avec gilets pare-balles et mitraillettes est arrivée pour nous demander le numéro précis de la maison où ils devaient intervenir, à la ruelle des Friques. C’était impressionnant! Mon papa avait déjà perçu comme un coup de feu et on en a ensuite entendu un autre.» Comme d’autres habitants de Villars-le-Grand, cette Broyarde n’en revient toujours pas de la fin de journée animée de ce paisible village de la commune de Vully-les-Lacs.

«Tout le village était bouclé et les habitants invités à rester chez eux.» Un citoyen de Villars-le-Grand

Pour interpeller le forcené, âgé et visiblement sous l’influence de l’alcool selon des témoins, la police est intervenue en force, peu après 17 h. «Tout le village était bouclé et les habitants invités à rester chez eux», témoigne un citoyen vivant à quelques pas du secteur concerné. Un autre parle de pneus crevés au véhicule d’un chauffagiste, qui intervenait dans la maison où logeait le senior suspecté d’avoir tiré les coups de feu. «Aurait-il pris sa propre place de parc?» De nombreuses questions restent en suspens dans le voisinage.

Pas de blessés

Malgré les nombreux appels de la police, le rentier est resté dans son appartement durant environ une heure, avant de finalement sortir et d’être interpellé, sans que personne ne soit blessé. «Ce locataire vit là depuis des années mais est assez discret», raconte un autre habitant. Le dispositif policier a ainsi pu être levé peu avant 20 h.

«Ce locataire vit là depuis des années mais est assez discret.» Un habitant de Villars-le-Grand

Contactée, la police cantonale confirme une intervention à Villars-le-Grand mais n’est pas en mesure de donner davantage d’informations pour le moment.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.