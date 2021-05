Sommet sous haute surveillance – Gros dispositif sécuritaire en vue pour Biden-Poutine La police fédérale va se coordonner avec les polices cantonales. Mais la tâche devrait être moindre que lors de la visite du président chinois Xi Jinping. Arthur Grosjean

Le déplacement d’un président américain à l’étranger est toujours précédé par un minutieux repérage des lieux de la part des services de sécurité. KEYSTONE

Quand le président des États-Unis débarque dans un pays étranger, il est toujours accompagné d’une armada des services de sécurité américains. Une partie de ceux-ci sont déjà à Genève pour repérer les lieux et éviter toute mauvaise surprise. On peut tabler qu’il en est de même côté russe pour assurer la sécurité de Vladimir Poutine. Un gros dispositif sécuritaire, dont on ne connaîtra pas les effectifs précis, va donc se déployer.

Tout ce beau monde va se mettre en contact avec la police fédérale suisse (Fedpol) afin que la rencontre se passe sans la moindre anicroche. «Fedpol est responsable de la sécurité lors de ce genre de visite, explique sa porte-parole Anne-Florence Débois. Elle établit les contacts étroits avec les polices cantonales concernées, ainsi que les services de sécurité des délégations des pays concernés.»