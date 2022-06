Conditions de travail – Gros malaise chez les infirmières scolaires lausannoises Secteur sous-doté, taux d’absentéisme élevé, changements d’affectation incompris… Les critiques pleuvent sur la condition de professionnelles qui n’auraient plus les moyens d’assurer le suivi des élèves. Romaric Haddou

Les changements d’affectation subis par les infirmières scolaires empêcheraient de créer ou d’entretenir un lien solide avec les enfants et les familles. GETTY IMAGES

La lettre est datée du 16 juin 2022, signée par des «enseignants et enseignantes lausannois des différents établissements primaires» et adressée au municipal de l’enfance David Payot. Son but? Tirer la sonnette d’alarme quant à la situation des infirmières scolaires de la ville.