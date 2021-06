Action solidaire – Gros succès du Samedi du Partage à Genève et Lausanne Lors de cette initiative caritative, 201 tonnes de produits de nécessités ont été récoltées à Genève et 58 tonnes à Lausanne.

À Genève, le Samedi du Partage est une opération caritative qui est menée depuis plusieurs années (photo d’archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L’opération Samedi du Partage a connu un gros succès, aussi bien à Genève qu’à Lausanne, ont indiqué mardi ses organisateurs. La population a fait don de produits alimentaires et d’articles d’hygiène en grande quantité. 201 tonnes ont été récoltées à Genève et 58 tonnes à Lausanne.

Le fruit de cette collecte sera entreposé dans les banques alimentaires cantonales respectives, Partage à Genève et la CA-RL dans le canton de Vaud. Les produits récoltés seront ensuite redistribués gratuitement aux associations caritatives et aux services sociaux qui les distribueront aux plus nécessiteux.

Le Samedi du Partage avait lieu pour la première fois à Lausanne. Une trentaine de commerces et 390 bénévoles ont participé à l’action qui s’est déroulée sur deux jours, vendredi et samedi. À Genève, ce sont 90 magasins qui ont joué le jeu et 1200 bénévoles qui ont donné de leur temps.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.