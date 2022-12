Pérenniser le patrimoine – Gros travaux en vue pour avoir de l’eau dans les alpages Face aux sécheresses, Nyon veut garantir l’accès à l’eau sur ses domaines du Jura. La Ville souhaite aussi créer une fromagerie et une buvette. Yves Merz

Un troupeau de vaches autour du point d’eau des Fruitières de Nyon, au Chalet Devant. Alain Rouèche

Le constat se répète été après été: de nombreux alpages ne sont pas équipés pour fournir suffisamment d’eau aux troupeaux durant l’entier de la saison d’estivage. Il faut régulièrement approvisionner les citernes par camion et parfois même par hélicoptère. La Ville de Nyon, propriétaire de cinq domaines sur les communes de Saint-Cergue et Arzier-Le Muids, a décidé de remédier au problème en projetant d’importants travaux d’adduction d’eau et de construction de réservoirs.