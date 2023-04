Tennis – Grosse désillusion pour Stan Wawrinka en Bosnie Le Vaudois a été renversé par le jeune français Luca Van Assche lundi après-midi lors de son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Banja Luka. Chris Geiger

Stan Wawrinka ne défiera pas Novak Djokovic au 2e tour du tournoi ATP 250 de Banja Luka. AFP

Grosse désillusion pour Stan Wawrinka (ATP 84) au 1er tour du tournoi ATP 250 de Banja Luka. Auteur d'un superbe début de match, le Vaudois s'est essoufflé et a fini par se prendre les pieds dans le tapis devant Luca Van Assche (ATP 87). Défaite en trois manches (6-1 6-7 [4] 4-6).

Le triple vainqueur en Grand Chelem était pourtant entré tambour battant dans sa rencontre lundi après-midi sur la terre battue bosnienne. Agressif du fond de court, le droitier de Saint-Barthélémy s’est appuyé sur sa puissance pour faire mal à son jeune adversaire, de 20 ans son cadet. Il a également profité des hésitations au service de l’espoir tricolore – plus jeune membre du top 100 – pour se détacher au tableau d’affichage de façon express (6-1 en 21 minutes).

Mais la suite de la partie a été bien plus laborieuse. Bien moins souverain, Stan Wawrinka a petit à petit perdu le fil de son match. Incapable de convertir une seule de ses sept balles de break, dont quatre dans le seul 11e jeu, il n’a fait que courir après le score durant le second set. Le Suisse a logiquement vu son manque de tranchant être puni par le Français de 18 ans né en Belgique. Ce dernier, en pleine progression, a montré l'étendue de ses qualités pour s'adjuger le jeu décisif (6-7 [4]).

Le Vaudois a continué de faire souffler le chaud et le froid dans la manche décisive. Après un départ canon (3-1), le vétéran de 38 ans n’a pas tenu la distance et a connu un trou noir fatal durant trois jeux, qui a permis à Luca van Assche de refaire son retard puis de prendre les commandes de la rencontre pour ne ne plus jamais les lâcher (4-6).

Stan Wawrinka s'incline ainsi pour la deuxième fois de rang sur le circuit ATP, lui qui restait sur une élimination au 2e tour du Masters 1000 de Monte Carlo contre l'Américain Taylor Fritz il y a une semaine. Cette cuisante défaite, la huitième en 18 sorties en 2023, le prive également d'un choc face à Novak Djokovic en huitièmes de finale. Le numéro un mondial serbe, qui affrontera donc Luca van Assche mercredi pour son entrée en lice, aura à cœur de briller cette semaine dans un tournoi qui se joue habituellement à Belgrade et dont son frère Djordje est le directeur.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos @christogeiger

