Festival de ballons – Grosse frayeur pour Bertrand Piccard à Château-d’Œx Arrachée du sol par une rafale, la montgolfière de l’aérostier vaudois a culbuté dans les airs avant de finir sa course dans un arbre. L’équipage est indemne. Thibault Nieuwe Weme

Alors que Bertrand Piccard essayait de dégonfler le ballon, une violente rafale l’a envoyé de force dans les airs. SRF

Bertrand Piccard a frôlé la catastrophe lundi au Festival international de ballons à Château-d’Œx, vient de révéler la SRF. Sur le coup de midi, de violentes rafales de bise surprennent les pilotes s’apprêtant à décoller. Tous se dépêchent de dégonfler leur ballon pour échapper aux caprices du ciel.

L’aérostier vaudois a le même réflexe, mais avec un cran de retard. Juste avant qu’il ne puisse évacuer l’air chaud de son ballon, celui-ci est arraché du sol par une rafale et se fait emporter sur plusieurs dizaines de mètres, comme en attestent les images postées sur le site de la SRF. Le ballon heurte un stand de restauration avant de s’échouer sur la route. Par chance, aucun des quatre passagers ne sort blessé de l’incident.

«Plus de peur que de mal»

Le lendemain de son envolée incontrôlable, Bertrand Piccard s’est remis de sa frayeur. «On s’est fait très peur, ces turbulences étaient complètement inattendues. Le feu vert avait été donné pour les décollages. Je devais d’ailleurs embarquer avec le météorologue de la manifestation. La situation s’est dégradée très rapidement. Le ballon n’était pas assez chaud pour décoller, mais trop chaud pour qu’on le couche. Dans l’urgence du dégonflage, une dizaine de personnes sont venues tenir la nacelle pour nous éviter d’être bousculés dans tous les sens. Mais une rafale particulièrement violente leur a arraché la nacelle des mains.»

La nacelle et le brûleur s’en sortent sans dégât. Ce n’est pas le cas de l’enveloppe, déchirée par un arbre. SRF

«À l’avenir, je serai encore plus vigilant à l’arrivée de rafales. Il faudrait toujours être prêt à dégonfler.» Bertrand Piccard, aérostier

Suite à cet accrochage spectaculaire, les organisateurs du festival interrompent tous les décollages. «Heureusement, j’ai pu voler dimanche, se console Bertrand Piccard. En revanche, c’est un peu vexant, car je m’étais justement empêché de voler samedi à cause des conditions qui me paraissaient trop turbulentes. Et c’est deux jours plus tard, quand le calme est censé être revenu, qu’on se fait surprendre. À l’avenir, je serai encore plus vigilant à l’arrivée de rafales. Il faudrait toujours être prêt à dégonfler.»

En trente-deux ans d’expérience, c’est la première fois qu’un tel accident surprend l’aventurier vaudois. «Je me suis fait plus peur avec cet incident que pendant tout mon tour du monde en 1999», constate-t-il avec le sourire. Heureusement, la montgolfière s’en sort sans dégât majeur. «La nacelle et le brûleur sont intacts. En revanche, l’enveloppe est déchirée à trois endroits à cause de l’arbre qui nous a arrêtés. Il y a eu plus de peur que de mal, c’est le plus important», se réconforte l’aérostier en revenant justement de Lucerne, là où il a emmené l’enveloppe à recoudre.

