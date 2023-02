Hockey sur glace – Grosse victoire pour un LHC totalement relancé Les Lions ont logiquement dominé les Grisons (0-2) mardi soir au Eisstadion. Ils reviennent à un point de la barre et de la 10e place qualificative pour les pré-play-off de National League. Chris Geiger

Cody Almond, à droite, a marqué le but de la victoire. Daniel Audette, à gauche, s’est chargé d’assurer le succès des siens. Keystone

Lausanne a frappé un grand coup mardi soir dans les Grisons. Extrêmement solides, les Vaudois ont pris le meilleur sur Davos (0-2) – l'équipe en forme du moment, invaincue depuis quatre rencontres – au terme d'une prestation très aboutie.

La formation de Geoff Ward, qui alignait exactement les mêmes hommes que trois jours plus tôt lors de la belle victoire décrochée à Fribourg, a réalisé une bonne opération au classement de National League puisqu'elle est revenue à une petite longueur seulement de la deuxième barre synonyme de pré-play-off. Car pendant que les Lions décrochaient trois gros points sur la glace du Eisstadion, Lugano s'est largement incliné à Rapperswil (6-2).

Face au «Rekordmeister», le LHC a récité à la lettre le plan de match mis en place par le technicien canadien. Bien en place dans sa zone défensive, il a littéralement annihilé les velléités offensives des Davosiens. Ces derniers n'ont ainsi adressé que 18 tirs en direction de la cage défendue par Eetu Laurikainen. Blanchi pour la troisième fois sous les couleurs lausannoises, le gardien finlandais a décroché dans les Grisons un huitième succès en neuf apparitions avec les Lions.

Inébranlables derrière, les Vaudois ont dû se montrer patients de l'autre côté de la patinoire pour prendre à défaut le portier Sandro Aeschlimann. Miikka Salomäki (5e), Martin Gernat (10e), Jiri Sekac (14e, 20e) et Ronalds Kenins (29e) ont tous buté sur le dernier rempart international suisse. La décision est finalement venue de la troisième triplette offensive et de la canne de Cody Almond (34e, 0-1). Le No 89 du LHC, mis sur orbite par une géniale inspiration de Michael Hügli, a marqué son troisième de la saison. Assurément le plus important.

Alors que Davos tentait timidement de montrer une réaction en début d'ultime période, Lausanne a eu la bonne idée de se mettre à l'abri sur une réussite de Daniel Audette (48e, 0-2). Décrié depuis son arrivée à la Vaudoise aréna en début de saison, le centre canadien a fait étalage de toute sa technique pour loger le puck sous la barre grisonne. Un but que n'aurait certainement pas renié l'ex-footballeur allemand Miroslav Klose, aperçu dans les tribunes du Eisstadion.

Fort de ce succès référence, le LHC va pouvoir préparer en pleine confiance le week-end ultra-décisif – contre Kloten et Ambri – qui l'attend.

Davos - Lausanne 0-2 (0-0 0-1 0-1) Afficher plus Eisstadion, 5080 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Borga; Altmann, Burgy. Buts: 34e Almond (Hügli, Jelovac) 0-1, 48e Audette 0-2. Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Egli, Irving; Barandun, Paschoud; Minder, Morrow; Wieser, Corvi, Ambühl; Schmutz, Nussbaumer, Bristedt; Stransky, Rasmussen, Knak; Frehner, Egli, Sturny. Entraîneur: Waltteri Immonen. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener, Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Almond, Maillard, Hügli; Kenins, Audette, Salomäki. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre Lausanne. Notes: Davos sans Nygren, Prassl, Jung, Wellinger (blessés), ni Nordström (suspendu). Lausanne sans Heldner, Emmerton, Pedretti, Krakauskas (blessés), Stephan, Kovacs, ni Panik (surnuméraires). Davos sans gardien de 59’19 à 59’59.

