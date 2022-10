Football – Groupe abordable pour la Suisse, sur la route de l'Euro 2024 La troupe de Murat Yakin n'a pas à se plaindre du sort, au terme du tirage au sort des groupes qualificatifs pour l'Euro 2024 en Allemagne. Dans la poule I, elle affrontera Israël, la Roumanie, le Kosovo, le Belarus et Andorre. Robin Carrel

«Ce sont de bons adversaires qu'il faudra battre, a analysé Murat Yakin, avec son flegme habituel, à l'issue de la cérémonie qui a eu lieu dimanche à Francfort. Je me réjouis de ces qualifications et on devra être au rendez-vous, en se préparant bien. Un Euro en Allemagne, chez les champions du monde en 2014, ce sera spécial. Surtout pour la Suisse, en tant que voisin. On peut déjà être sûrs que ce sera très bien organisé.»

Pour y aller entre le 14 juin et le 14 juillet 2024, la Suisse devra terminer dans les deux premiers de son groupe I (ou profiter d’un éventuel strapontin via la Ligue des nations ensuite…). Elle affrontera Israël, la Roumanie, le Kosovo, le Belarus et Andorre. Le Kazakhstan avait d'abord été désigné comme adversaire des Helvètes, mais les Kosovars ne pouvant se mesurer à la Bosnie pour des raisons géopolitiques, c'est finalement la sélection des binationaux Mirlind Kryeziu, Florent Hadergjonaj et autre Toni Domgjoni qui défiera la Nati.

C'est presque devenu une coutume. Avec leur statut de têtes de série et placés dans le chapeau 1, les Suisses n'ont pas à se plaindre du sort. Les mains innocentes des anciennes gloires Demetrio Albertini, Gianluca Zambrotta, Karl-Heinz Riedle et Jürgen Klinsmann leur ont opposé Israël, dans le chapeau 2 qui contenait notamment la France et l'Angleterre. Les Israéliens n'ont jamais joué d'Euro. Leur seule qualification pour un grand tournoi remonte au Mondial 1970 au Mexique.

Le troisième adversaire des Suisses est sans doute plus redoutable. La Roumanie est, en effet, un vrai grand et beau pays de football, même si sa sélection comme son championnat connaissent des moments difficiles. Les Roumains n'étaient pas de la fête lors du dernier Euro et n'ont plus joué de Coupe du monde depuis 1998. Impensable au pays de Gheorghe Hagi, quart-de-finaliste flamboyant lors de la "World Cup" de 1994 aux Etats-Unis.

La Suisse est tombée dans un des trois groupes avec six équipes. Sa poule a été complétée par le Kosovo, qu'elle connaît si bien, et qui est désormais coaché par Alain Giresse. Ensuite, le Belarus et Andorre ne devraient pas trop poser de problèmes aux hommes de Murat Yakin. Même si le déplacement de Minsk en période de guerre entre l'Ukraine et la Russie va en faire réfléchir plus d'un…

Le tirage complet. Groupe I: Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Belarus et Andorre.

Groupe A: Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie et Chypre.

Groupe B: Pays-Bas, France, République d'Irlande, Grèce et Gibraltar.

Groupe C: Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord et Malte.

Groupe D: Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie et Lettonie.

Groupe E: Pologne, Tchéquie, Albanie, Îles Féroé et Moldavie.

Groupe F: Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan et Estonie.

Groupe G: Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie et Lituanie.

Groupe H: Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord et St-Marin.

Groupe J: Portugal, Bosnie, Islande, Luxembourg, Slovaquie et Liechtenstein.



