Canton de Fribourg – Groupe E promet la transparence sur ses éoliennes L’affaire de conventions secrètes passées avec des communes avait fait grand bruit. Le distributeur d’énergie fait son mea culpa. Julien Wicky

Les éoliennes avaient suscité un débat électrique lors des élections communales dans la Glâne fribourgeoise. DR

«Jamais nous n’avons voulu cacher quoi que ce soit à la population.» En réponse à l’une de nos questions, le directeur général de Groupe E, Jacques Mauron, promet que la transparence sur les parcs éoliens fribourgeois sera désormais la règle.

Ce mercredi matin en conférence de presse, le distributeur et producteur énergétique précisait ses ambitions pour développer jusqu’à sept parcs dans le canton, d’au moins six éoliennes chacun. Cela intervient après une période très tendue, qui avait envenimé le débat sur les élections communales de mars, où la politique s’est localement résumée à une lutte entre pro et anti-éolien.