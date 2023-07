Terroirs des montagnes – Gstaad cache bien ses fromages À l’occasion du Menuhin festival, zoom sur la Käsegrotte de la station bernoise, où s’affinent les vieux fromages à rebibes. David Moginier Cécile Collet Matthieu Chenal

La Käsegrotte est un lieu extraordinaire, qui attire groupes ou événements particuliers, même des mariages. «Certains jours, je dois y aller trois fois», sourit René Ryser, qui a repris la fromagerie de Gstaad en 2011. Chantal Dervey

Bien sûr, il y a Gstaad, ses magasins de luxe, sa clientèle huppée et ses hôtels cinq étoiles. Mais le Saanenland, à laquelle appartient la station chic, compte autant de vaches que d’habitants – 8000 en l’occurrence. On parle là d’agriculture de montagne, de petites exploitations, d’une fabrication de fromage qui remonte à 1548 au moins.

La coopérative laitière de la commune, par exemple, compte 68 exploitants pour 3000 bêtes. Cette Molkerei reçoit, tout au long de l’année, les 4 millions de litres de lait dans une fromagerie ultramoderne, imaginée par René Ryser, son gérant. Elle y produit cinq types de pâte, au premier rang desquelles le Gstaader Bergkäse, mais aussi un fromage à raclette, un mi-dur, le Bergmutschli, une pâte molle, le Rahmli, et un plus doux, l’Edelweiss.

Mais le trésor de Gstaad, c’est son fromage d’alpage produit directement dans les pâturages d’altitude, de juin à début septembre. Ce Berner Alpkäse bénéficie d’une AOP, qui fixe des contraintes aux producteurs de l’Oberland. Des vaches nourries exclusivement aux herbages d’alpage, une fabrication dans des chaudrons en cuivre chauffés au bois (mais pas forcément en feu direct, comme à L’Étivaz), puis un affinage de 4 mois et demi minimum.

Cet Alpkäse peut devenir un Hobelkäse, autre AOP, qui compte au minimum dix-huit mois d’affinage pour en faire un fromage sec et dur, dont on fait de savoureuses rebibes. La Molkerei de Gstaad achète donc les meilleures pièces de ses coopérateurs (et de quelques autres), qu’elle fait vieillir dans un véritable temple, magnifiquement mis en scène pour épater les touristes qui viennent visiter la cave sur réservation et y admirer l’Or des Alpes en plein vieillissement.

Pour accéder à la Käsegrotte, on descend deux escaliers presque à la verticale avant d’admirer les 3000 meules posées verticalement sur des étagères à la hauteur impressionnante. Chantal Dervey

La Käsegrotte est en fait un ancien réservoir d’eau, sur les hauts de la station, à la température idéale pour les meules. «Nous devons parfois rafraîchir l’air en juillet ou en août, mais autrement on est toujours entre 10 et 11 °C, explique René Ryser. Par contre, on doit surveiller l’hygrométrie, parce que ce n’est pas un fromage lavé, comme le gruyère par exemple.» Pour y accéder, on descend deux escaliers presque à la verticale avant d’admirer les 3000 meules posées verticalement sur des étagères à la hauteur impressionnante.

Heureusement, la cave ne sert qu’à sécher, aucune manipulation n’est à faire avec les fromages, à qui il faut simplement laisser du temps. À l’entrée, le plus vieux fromage, dont la légende prétend qu’il date de 1931. Non, on ne peut pas le goûter! Si aucun travail n’est à faire en cave, le maître des lieux y monte pourtant souvent.

Tourisme fromager

La Käsegrotte est un lieu extraordinaire, qui attire groupes ou événements particuliers, même des mariages. «Certains jours, je dois y aller trois fois. Entre deux… je travaille aussi», s’amuse le Bernois installé à Château-d’Œx, qui a repris la fromagerie en 2011. Son activité principale reste sa cave industrielle, où le robot lave et tourne jusqu’à 25’000 meules. Une production qu’il écoule dans sa boutique de Gstaad, un dixième environ, mais surtout dans toute la Suisse, chez des grands distributeurs comme dans de petits commerces.

«Pour Gstaad, on pense d’abord au luxe, explique Ariane Ludwig, de Gstaad Tourisme. Mais le Saanenland, ce n’est pas que la Promenade et ses boutiques de marque, ce sont surtout huit villages et une vraie production agricole. Nous essayons de la mettre en valeur.»

Et quoi de mieux que cette production bucolique et traditionnelle à vendre aux touristes, qui peuvent par exemple venir visiter les fermes d’alpage et assister à la production quotidienne dans les chaudrons de cuivre?

La région, renommée «Fondueland», propose également des kits fondue – un sac à dos en laine militaire avec tout ce qu’il faut pour deux personnes – à emmener sur des balades dédiées. Sur cinq d’entre d’elles, un caquelon en bois de plusieurs mètres est posé dans la nature, pour qu’on puisse s’y attabler et savourer le mets crémeux. Deux autres promenades mènent à un chalet où faire de même. Enfin, un sentier du fromage descend de la crête au sud de Gstaad, la Wispile, jusqu’à la station.

Sur cinq des balades dédiées à la fondue dans la région, un caquelon en bois de plusieurs mètres est posé dans la nature, pour qu’on puisse s’y attabler et savourer le mets crémeux. Chantal Dervey

Entretenir l’esprit de Menuhin

Difficile de faire un choix dans les infinies propositions du Gstaad Menuhin Festival de cet été. Entre la «Messe en si» de Bach, le 14 juillet, et «Les tableaux d’une exposition» de Moussorgski, le 2 septembre, les meilleurs musiciens seront montés à Saanen, Gstaad ou Rougemont pour des concerts de musique de chambre, symphoniques ou lyriques. Alors pourquoi ne pas partir sur les traces laissées par Yehudi Menuhin, violoniste et humaniste, qui fonda le festival en 1957? L’orchestre de la Menuhin School of London vient y célébrer ses 60 ans (17 juillet). Les jeunes musiciens sélectionnés dans la série «Menuhin’s Heritage Artists» sont programmés tout au long de l’été: Nemanja Radulović et Bomsori Kim (violon), Alexandre Kantorow (piano) et Lucienne Renaudin Vary (trompette). Les violonistes portant l’excellence du maître font vibrer la station, comme Renaud Capuçon (28 juillet), Gil Shaham (26 août) et Daniel Hope (1er sept.). MCH

Cuisine zéro déchet à l’Alpina

Le chef exécutif de l’Alpina Gstaad, Martin Göschel (18 au Gault&Millau, 1 étoile Michelin pour le restaurant Sommet), n’aime pas les déchets. Et dieu sait s’il y en a dans un palace. Par exemple, que faire du pain sec après le petit-déjeuner? Ici, pas question de le donner aux chèvres. Martin Göschel a mis au point des recettes qui réutilisent ce vieux pain, sous forme de farine. Ainsi, à la carte de l’Alpina Lounge&Bar, on trouve des casarecce faites à base de pain bis séché, à l’aspect de pâtes complètes, mais plus légères au goût. Elles sont préparées en salade, à l’italienne, avec des tomates, de la burrata de Buffala, du basilic, des olives taggiasche et des pignons. C’est bon et rafraîchissant. La pizza Zero Waste présente une pâte croustillante et goûteuse. Ici, la farine de vieux pain de seigle (45%) est mélangée à de la farine bise (55%). Le chef en fait un plat de luxe, en choisissant la truffe d’été (crème et truffe fraîche du Périgord) comme ingrédient principal, et le prix s’en ressent (95 francs la pizza tout de même). Pas de panique, vous pouvez la réaliser chez vous, grâce à sa recette que vous trouverez ci-dessous.

Les casarecce à base de farine de vieux pain de l’Alpina Gstaad. DR

Pizza Zero Waste par Martin Göschel Afficher plus Ingrédients:

1,5 kg farine bise

1,2 kg farine de vieux pain

700 gr babeurre

1,4 lt eau froide

60 gr levure fraîche

90 gr de sel

0,5 dl huile d’olive

80 gr cassonade Préparation:

Mettre les farines, la cassonade et la levure dans un pétrin.

Ajouter l’eau (température ambiante), le babeurre et enfin le sel.

Mélanger ces ingrédients jusqu’à ce qu’une pâte épaisse se forme.

Placer dans une assiette huilée, couvrir de papier-alu et laisser reposer 1 heure.

Abaisser, garnir et enfourner environ 5 minutes dans un four préchauffé à 300 °C.

Napper la pizza de produits frais tels que copeaux de truffe, oignons frais ou roquette.

Convaincu que «rien ne se jette, tout se transforme», le chef propose tout l’été des ateliers de cuisine «Offcut», au cours desquels il présente ses techniques antigaspillages. Pelures d’agrumes deviennent des confiseries aigres-douces ou fanes de carottes se transforment en pesto… CCO

