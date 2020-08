Sur la route des vacances – Gstaad virtuel lance un défi à ses jeunes étoiles Annulé, le Menuhin Festival vit en streaming avec plusieurs offres inédites en direct ou en rediffusion. Matthieu Chenal

La violoniste Patricia Kopatchinskaja et la violoncelliste Sol Gabetta, à voir en streaming. Raphaël Faux/Gstaad Festival 2019

Malgré l’annulation de son édition 2020, le Gstaad Menuhin Festival a souhaité donner vie à quelques événements musicaux durant l’été. Une version à distance intitulée Pop-up Festival. La plateforme gstaaddigitalfestival.ch, qui existe depuis trois ans, devient la porte d’entrée gratuite de la manifestation pour visionner des concerts des années passées ou se brancher lors de concerts prévus en août, qui seront donnés à huis clos.

Kosmos Beethoven

Quatre récitals diffusés en direct de l’église de Saanen sont proposés autour de Beethoven. Deux ont déjà eu lieu avec Sir András Schiff (piano) et Sol Gabetta (violoncelle), et avec Alexander Melnikov (piano). La suite est servie par le ténor Daniel Behle accompagné par Jan Schultsz au piano, dans un florilège de mélodies (14 août, 19h), puis Patricia Kopatchinskaja, violon, et Jonas Ahoonen, piano (15 août, 19h), dans les sonates.

«Le festival offre la possibilité à cinq talents en devenir de jouer leur programme prévu dans le cadre de la série «Jeunes Étoiles», malgré l’annulation du Festival»

Plus original encore, le festival offre la possibilité à cinq talents en devenir de jouer leur programme prévu dans le cadre de la série Jeunes Étoiles, malgré l’annulation du festival, dans l’écrin idéal d’une des églises de la région aux dates suivantes, toujours à 19h: le 11 août (Nathan Mierdl, violon), le 12 (Pallavi Mahidhara, piano), le 13 (Zoltán Fejévári, piano), le 20 (Elena Nefedova, piano) et le 21 août (Julia Hagen, violoncelle). Le public est invité à évaluer en ligne les prestations de ces cinq stars en herbe, qui pourront toutes être suivies en direct sur gstaaddigitalfestival.ch. L’artiste qui recueillera le plus de suffrages se verra offrir une invitation à se produire lors du Festival 2021.

Fin août, deux randonnées musicales permettront aux mélomanes endurants de déguster en pleine nature des aubades de musique de chambre proposées par des membres du Gstaad Festival Orchestra. Des informations supplémentaires seront communiquées sur le site du festival. Matthieu Chenal