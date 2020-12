Guerre d’Algérie

Hommage aux morts civils et militaires

Le 5 décembre, en France, est une journée officielle d’hommage aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie. À Lausanne, cette année, en raison du Covid 19, les rapatriés d’Afrique du Nord en Suisse et la Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France, seront dans l’impossibilité d’organiser une cérémonie qui sera simplement remplacée par un dépôt de gerbe au Monument aux morts du cimetière du Bois-de-Vaux. N’oublions pas ces morts pour rien après l’abandon de l’Algérie!

Nous nous souvenons tous des drames et des préjudices de cette guerre.

Claude Capeau,Lausanne





Covid-19

Libre de mourir si c’est mon heure

À propos de l’article intitulé «Sur les réseaux, la campagne antivaccin bat son plein» («24 heures» du 30 novembre 2020).63 ans de vie, c’est plus de connaissances de mon corps que tous les chiffres utilisés par des médecins qui veulent m’apporter le bien sans m’avoir jamais consulté. J’ai toujours refusé les vaccins, antibiotiques, crèmes solaires ou autres émanations des pharmas censées m’apporter bonheur et immortalité, et je me porte à merveille, mon dernier jour de lit remontant à 1996.

Je n’empêche personne de se faire vacciner et j’accepte qu’au travers de mes impôts on offre ce vaccin à qui le veut, en me réjouissant que les vaccinés seront de facto protégés. Je refuse simplement d’affaiblir mon système immunitaire par de la chimie à laquelle je ne crois pas, et j’accepte, comme j’en ai la liberté, de mourir si c’est mon heure. Quarante-cinq ans de moto sans me tuer et je devrais avoir peur d’un nanovirus? Si je meurs, je ne saurai même pas que je suis mort, donc, où est le problème?

Mes directives anticipées sont déposées, entre autres chez mon médecin: Je refuse (accident ou maladie) les soins intensifs et la ruine de dix familles d’actifs pour prolonger ma vie de quelques mois, avec une qualité fortement amoindrie. Je ne juge pas ceux qui ne pensent pas comme moi, qu’on me foute donc la paix en ce qui concerne la gestion de ma vie, et qu’on cesse de me vilipender comme «complotiste» ou «dangereux irresponsable» parce que j’ai l’outrecuidance de ne pas penser comme la pensée officielle.

Heureusement pour moi, le Goulag n’existe plus. Comme n’importe quel imbécile j’ai le droit de réfléchir, et j’assume le risque d’une réflexion erronée. Je n’ai besoin ni des mouvements de masse, ni des réseaux sociaux (sur lesquels je ne vais jamais) pour me faire une opinion personnelle. Je suis à risque, je sais que la mort est notre but à tous et je l’accepte.

François Junod, Forel

Complotistes et comploteurs

Complotiste! C’est l’insulte de l’année, celle qui frappe tous ceux qui nagent à contre-courant de la pensée unique officielle en matière de pandémie (les Stückelberger, Perronne, etc.). Le Larousse nous dit à propos de l’emploi actuel du mot complot: «Projet quelconque mené en commun et secrètement». Voyons-en un peu l’anatomie. Des groupes acteurs du complot agissent plus ou moins secrètement sur un ou plusieurs éléments des relations socio-économiques afin de servir leurs intérêts privés.

Il en résulte des dommages au «bien commun», qui touchent l’environnement, la biosphère ou les personnes. Voici trois exemples de vrais complots parmi d’autres. – Le groupe acteur réunit Big Pharma et Bill Gates, qui, en passant, pourraient avoir une influence sur l’OMS par leurs contributions financières. Les éléments affectés sont les remèdes (souvent prescrits à vie) et les vaccins, tous deux prometteurs de juteuses rentrées pour les fabricants.

La population est donc en butte à des prix prohibitifs et à une possible vaccination obligatoire. – La question du brevetage du vivant a suscité des palabres s’étageant sur au moins quarante ans. Là, les groupes acteurs se retrouvent aussi bien dans l’agrobusiness que chez Big Pharma. Avec la privatisation des semences par la grande industrie, les victimes sont les petits paysans, puis les consommateurs. – L’agrobusiness a imposé un modèle de monocultures assorti de l’emploi de pesticides. En plus des mêmes victimes que plus haut, les abeilles sont décimées et le déclin des pollinisateurs met en danger toute l’alimentation humaine.

Arrêtons de traiter de complotistes les chercheurs intègres et occupons-nous des vrais comploteurs, bien plus nuisibles!

Jean-Marc Aubert,Aigle





Ne pas oublier de dire merci et je t’aime

À cause de ce terrible virus, la génération de ceux nés avant ou pendant la guerre s’éteint dans le silence et la solitude. Triste et immérité pour ces hommes et ces femmes qui avaient connu l’appréhension et la peur durant la terrible Seconde Guerre mondiale.

À la fin du conflit, ils se sont mis à la tâche et ont construit notre pays tel qu’il est, certes imparfait mais plus riche et plus solidaire. N’oublions pas de dire à nos parents, grands-parents merci et je t’aime.

Sandrine Pittolaz-Croutaz, Saint-Prex





Lausanne

Un permis de construire non conforme

À propos de l’article intitulé «Un immeuble ne peut être construit à La Sallaz» («24 heures» du 28 novembre 2020).«24 heures» nous apprend que la Municipalité de Lausanne vient de perdre un procès auprès du Tribunal fédéral, concernant un permis de construire non conforme, au sujet de bâtiments projetés dans le quartier de La Sallaz. Il apparaît que ce document comportait de nombreuses irrégularités (violations du RCPGA), notamment le fait que les espaces verts étaient 5,5 fois plus petits qu’exigés par la loi.

Ces espaces ne comprennent ni place de jeux ni plantations de grands arbres, ce qui est un comble pour une Municipalité qui se prétend sociale et écologique. Il serait intéressant de savoir à combien les frais de justice, au Tribunal cantonal, puis fédéral se sont élevés, ainsi que le dédommagement des opposants, sans doute au frais du contribuable. La Commune ne pouvait ignorer qu’elle dérogeait.

Cette manière de «tenter le forcing» se retrouve dans la création des pistes cyclables en ville au détriment des places de parc. Elles ont bénéficié d’une procédure simplifiée, rendant pratiquement toute contestation impossible, alors qu’elles auraient dû être mises à l’enquête publique.

Lorsqu’on pense que le Service de l’urbanisme exige un bilan amiante, dans un immeuble récent qui n’en comporte pas, pour l’installation d’un «Velux» de 2 mètres sur 1, cela donne à réfléchir. On s’interpelle sur les qualifications des personnes qui ont traité cette affaire à la Commune. C’est «faites comme je dis mais ne dites pas ce que je fais».

André Blanc, Lausanne

Votations

«Lobby or not lobby? That’s the question»



Mais quel(s) lobby(s)? Telle est la question.Ainsi les urnes ont parlé. Alors qu’une courte majorité citoyenne, dépassant pour une fois le traditionnel clivage droite-gauche, a soutenu l’Initiative pour des multinationales (enfin) responsables, une puissante poignée de financiers peu scrupuleux et de grassouillets actionnaires (souvent étrangers, tel Syngenta en mains chinoises!), est parvenue, grâce à la radicale complicité de quelques politiques, à faire plier la volonté populaire de ces rebelles en soif de respect des droits humains et de la nature… Dont acte.

Victoire «écrasante» remportée à l’arrache par EconomieSuisse, aidée par le comportement servile de Karin Keller-Sutter, sous l’action de trois leviers diablement efficaces: la peur (perte d’emplois), les contre-vérités (80’000 PME impactées) et la division (campagnes-villes/Alémaniques-Latins). «Écrasante» parce qu’écrasant tout espoir de justice, de progrès dans le respect des humains et de leur environnement vital, en Suisse, mais surtout chez les populations locales pillées en toute impunité par les sulfureuses multinationales Glencore, Syngenta, LafargeHolcim…

Après le «coût» fatal porté à nos courageux producteurs nourriciers, par sa voix décisive d’ex-présidente du Conseil aux États en faveur du Traité de libre-échange avec l’Indonésie (exportatrice de la controversée huile de palme!), Karin Keller-Sutter récidive en défendant prioritairement les intérêts particuliers, étrangers en plus, au détriment de l’unité nationale et de la solidarité supranationale. Elle a certes gagné sur le papier (monnaie!), mais a perdu toute crédibilité à mes yeux et aux yeux d’un(e) Suisse(sse) sur deux, que je remercie au passage de leur courageux engagement solidaire.

Frank Paillard,Les Charbonnières





Hommages à Maradona

Qui est Dieu?

Décidément, on n’en finira plus de parler de Maradona comme un dieu. Certes, Maradona avait des qualités de footballeur incontestables mais ça ne fait pas de lui un dieu et encore moins Dieu.Ces temps de pandémie m’ont permis de lire ma Bible d’une façon plus approfondie qu’avant et de me rappeler qu’il n’y a qu’un seul Dieu même si je le savais déjà.

La fête de Noël nous invite à croire qu’il y a un Dieu. Lointain pour certains, inaccessible pour d’autres, et réel dans le cœur de ceux qui lui ouvrent la porte. Que ce temps de l’Avent soit un temps béni pour tous ceux qui veulent lui ouvrir la porte.

Catherine Schmidt, Yverdon-les-Bains

