L’invité - Guerre des blocs: notre système politique débloque

«La gauche, la droite, ça veut rien dire, ces machins. Selon comme on est tourné, ça change tout!» La fameuse réplique de Perceval, dans la série humoristique «Kaamelott», résume bien mon sentiment en lisant la presse politique actuelle ou en assistant à certains débats aussi dogmatiques que stériles de nos élu·e·s.

Un bloc de gauche uni – du moins en surface – qui affronte un bloc de droite désuni. Une représentation simpliste de notre système politique, exacerbée par les élections selon le système majoritaire, qui ne reflète pas la diversité d’opinions des Suissesses et des Suisses. En effet, une proportion grandissante de la population, et en particulier la nouvelle génération, ne se reconnaît plus dans cette vision binaire de la politique helvétique. Pourquoi résumer son appartenance politique en s’enfermant dans des définitions aussi nébuleuses que la gauche ou la droite, alors que l’on pourrait se déclarer écologiste, nationaliste, féministe, libéral ou encore progressiste?

«Comment classer celles et ceux qui prônent la collaboration européenne ou défendent l’égalité des genres?»

La protection du climat, la gestion de la pandémie, les droits LGBTIQ+, l’accord-cadre avec l’Union européenne: il devient de plus en plus difficile d’ordonner les thèmes d’actualité sur un axe horizontal. Un échiquier, comme le sait toute amatrice ou tout amateur d’échecs, possède deux axes. Il en est de même pour l’échiquier politique, l’axe libéral-conservateur étant le second. Or, à en croire les médias ou les partis historiques, un seul axe permettrait de résumer le positionnement des partis politiques sur l’ensemble des questions de société. Mais alors comment classer celles et ceux qui prônent la collaboration européenne ou défendent l’égalité des genres sur un tel axe?

Le thème le plus symptomatique de cette représentation d’un autre temps reste certainement l’écologie. «Mon espoir est que la protection de la nature devienne un engagement commun et pas une question de droite ou de gauche.» Cette phrase de Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse, est révélatrice du malaise actuel lorsque l’on parle de protection de l’environnement.

Anticiper les virages à prendre

Alors que certain·e·s essayent de tourner le volant à droite, et d’autres le guidon à gauche, ne serait-il pas temps de regarder devant nous pour anticiper les virages? Au lieu de débattre au sujet d’une vision de société ou d’une prétendue exemplarité entre convaincu·e·s de la nécessité d’une transition rapide et ambitieuse, il serait assurément plus productif de tirer à la même corde, celle de l’urgence climatique.

Les mentalités sont bien entendu profondément ancrées. Prenons néanmoins de la hauteur en admettant que nos préoccupations actuelles ne peuvent pas toutes être catégorisées en fonction d’un soi-disant «bord politique» et abordons les enjeux climatiques, sociétaux et économiques cruciaux pour notre avenir avec un regard neutre et pragmatique.

Mathias Paquier Afficher plus Conseiller communal, président du Parti vert’libéral Grand Lausanne

