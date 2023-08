Guerre en Ukraine et Grand Genève – Un «Genevois» est-il à l’origine du crash de l’avion du chef de Wagner? Le général russe Andreï Averianov est soupçonné d’avoir joué un rôle dans l’événement. Il y a quelques années, il utilisait la région franco-genevoise comme base arrière pour des opérations secrètes en Europe. Fabrice Breithaupt

Andreï Averianov est connu pour avoir dirigé l’unité 29 155 du renseignement militaire russe (GRU), considérée comme une tête de pont de l’ingérence russe en Europe durant presque dix ans. GETTY IMAGES

L’explosion, en plein vol, du jet dans lequel se trouvait le chef de la société militaire privée Wagner, Evgueni Prigojine, et six de ses collaborateurs, le 23 août près de Moscou, reste depuis une semaine un mystère.

Le crash est-il accidentel? Ou a-t-il été commandé? Si oui, par qui? Le président russe, Vladimir Poutine, lui-même, pour se venger de l’affront de la marche sur Moscou d’Evgueni Prigojine et de ses miliciens, à la fin de juin dernier? Et dans quel but, rappeler l’autorité du chef du Kremlin et avertir les opposants et les traîtres du régime poutinien des risques qu’ils encourent?

Crash pas accidentel

Dans un article daté de mercredi, «Le Monde» explique que, selon les éléments transmis par les services secrets étasuniens à leurs alliés européens, l’explosion n’est pas accidentelle. Ce constat est basé, en grande partie, sur du renseignement technique, faute d’accès aux pièces de l’appareil, indique le quotidien.

Toujours d’après notre confrère, les services secrets occidentaux soupçonnent des agents du renseignement militaire russe (GRU) d’avoir pu jouer un rôle dans la préparation de l’opération ciblant celui qu’on surnommait «le cuisinier de Poutine». Parmi ces agents de l’ombre, le général russe Andreï Averianov. Celui-ci serait actuellement pressenti pour remplacer Evgueni Prigojine à la tête de la milice Wagner, indiquent d’autres médias.

«Le Monde» précise qu’il n’a pas pu obtenir de détails sur le niveau d’intervention d’Andreï Averianov dans le crash du jet transportant Evgueni Prigojine. «Mais il est d’ores et déjà prouvé que son positionnement, aujourd’hui au sein du pouvoir poutinien, a été payé de retour pour de précieux services rendus au régime», indique-t-il.

Le crash dans lequel le patron de la milice Wagner, Evgueni Prigojine (photo), est décédé le 23 août près de Moscou n’est pas accidentel, estiment les services secrets étasuniens. KEYSTONE

Une dizaine d’agents près de Genève

Andreï Averianov est connu pour avoir dirigé l’unité 29 155 du GRU, considérée comme une tête de pont de l’ingérence russe en Europe durant presque dix ans.

Notre confrère avait révélé par ailleurs qu’Andreï Averianov avait établi, il y a quelques années, une base arrière dans certaines communes de la Haute-Savoie et de l’Ain, départements français frontaliers aux cantons de Genève et de Vaud. Lui et ses hommes avaient séjourné dans des villes comme Annemasse, Évian-les-Bains et Chamonix. «Entre 2014 et 2018, au moins onze officiers de l’unité 29 155 du GRU ont séjourné en France, à proximité de Genève», affirme un haut cadre du renseignement français, cité par le quotidien.

Depuis ces bases, ils avaient lancé des opérations secrètes dans toute l’Europe jusqu’en 2018.

Éliminations, sabotages et coups d’État

L’unité 29 155 d’Andreï Averianov a pour «spécialités» l’élimination de personnes ciblées par Moscou, le sabotage et la subversion politique de gouvernements souverains.

Pendant la guerre froide, elle a assuré l’entraînement des guérillas communistes en Asie, en Afrique ou en Amérique centrale. En 2018, dans le sud de l’Angleterre, elle a été chargée de l’assassinat, manqué, de Sergueï Skripal, un ex-agent double du GRU. En 2016, elle a préparé un coup d’État, avorté, au Monténégro. En 2014, en République tchèque, elle a fait exploser deux dépôts de munitions, causant la mort de deux des employés du site, rappelle «Le Monde».

En 2012, l’unité 29 155 figurait parmi les trois unités du GRU récompensées par le Ministère russe de la défense pour des «réalisations spéciales dans le cadre de leur mission militaire». Autrement dit, en termes moins pudiques, des actions secrètes souvent violentes. Trois ans plus tard, c’est Andreï Averianov lui-même, déjà à la tête de l’unité, qui a reçu la médaille de «héros de la Russie», la plus haute distinction du pays.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.