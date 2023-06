Transports publics

Le tout-numérique est déshumanisé

Entre Vevey et le sommet des Pléiades circule un joli train qui permet aux touristes d’aller skier ou admirer les narcisses, mais qui sert aussi de moyen de transport non polluant à de nombreuses personnes de la région. Après la fermeture du guichet de Blonay, j’ai réussi à découvrir, non sans mal, comment acheter des billets non datés aux distributeurs automatiques. Mais depuis quelques jours ces derniers sont hors service pour cause de renouvellement.