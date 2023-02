«Il va falloir durer…», avertit Emmanuel Macron qui prépare l’opinion «à un conflit prolongé» en Ukraine. Même constat chez Olaf Scholz qui juge «prématuré» d’évoquer «la question du calendrier de la fin de la guerre». Un an de guerre, et aucune perspective de cessez-le-feu. Depuis quatre mois, la ligne de front n’a presque pas bougé.

Faut-il accélérer l’aide militaire à l’Ukraine? Oui, ont répondu les Occidentaux à la conférence sur la sécurité de Munich ce week-end, à l’exception de la Suisse, dont la neutralité choque ses voisins, furieux du refus de Berne d’autoriser la réexportation de munitions. Pour les alliés de l’Ukraine, il est urgent de lui fournir les armes qui lui permettront de compenser son infériorité en hommes et en artillerie, face aux vagues humaines et aux milliers d’obus quotidiens que Moscou est en mesure d’envoyer sur le front.

Mais les Occidentaux divergent sur les objectifs de guerre. Aider l’Ukraine jusqu’à la victoire? Et laquelle? La France «veut la défaite de la Russie» mais met en garde ceux qui «veulent avant tout l’écraser». Pour Emmanuel Macron, il faut fournir à l’Ukraine les moyens de pousser Moscou à revenir à la table des négociations, et d’être dans un rapport de force favorable avant des discussions. Plus ferme, la Pologne proclame que «la Russie doit perdre cette guerre et l’Ukraine la gagner», ce qui implique que «Kiev doit récupérer les territoires occupés par la Russie».

Trancher la question des buts de guerre n’est pas encore d’actualité. Mais elle se posera dans les prochains mois, si l’armée ukrainienne parvient à reprendre l’avantage. La réponse viendra non pas de Paris ou Varsovie, mais de Washington: plus la campagne présidentielle américaine approchera, plus le coût élevé du soutien à l’Ukraine sera débattu aux États-Unis, où l’on craint davantage la menace chinoise que la menace russe.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

