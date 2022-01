Adaptation des tarifs médicaux – Guerre ouverte entre les médecins de famille et le Canton Des professionnels s’insurgent contre la volonté de l’État de baisser le point tarifaire, qui détermine leur chiffre d’affaires. Rebecca Ruiz défend une diminution des coûts de la santé. Romaric Haddou

Myriam Ingle, coprésidente des M édecins de famille Vaud , et Claude Bertoncini, président du G roupement des pédiatres vaudois , portent le combat contre la baisse du point tarifaire cantonal. Odile Meylan et Vanessa Cardoso

Les relations entre les médecins de famille et de l’enfance vaudois et le Canton sont tendues en ce début d’année. En cause: la volonté du Conseil d’État de voir baisser la valeur du point tarifaire cantonal (voir ci-dessous). Couplé à la grille tarifaire du Tarmed, c’est lui qui détermine le prix des prestations médicales.